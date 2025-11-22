ASSE – Nancy : les Verts gagnent mais Horneland s’agace
ASSE – Nancy : les Verts gagnent mais Horneland s’agace

Laurent Hess
22 novembre 2025

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après son succès contre Nancy (2-1). Mais Eirik Horneland n’a pas apprécié la prestation de son équipe.

L’ASSE s’est emparée de la 2e place de la Ligue 2 ce samedi soir en battant Nancy (2-1) grâce à un éclair de Cardona, hors jeu sur son but, et à un penalty de Tardieu, mais le promu lorrain aurait pu espérer mieux et il s’en est fallu de peu que les Verts ne se fassent rejoindre sur la fin, dans un Chaudron transformé en glaçon.

A l’issue du match, Eirik Horneland n’a pas caché son mécontentement en salle de presse. « J’étais content que l’on marque assez rapidement mais après le 2e but, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, a commenté le Norvégien. On s’est arrêté de jouer après le penalty. On s’est déconnectés. Je suis très déçu de l’attitude de l’équipe ».

Horneland attend mieux de l’ASSE

Le coach de l’ASSE a ensuite développé son propos… « Collectivement et individuellement, on n’a pas été bons après notre 2e but. On doit faire beaucoup mieux. On n’a pas encore cette culture pour faire mieux, pour être plus réguliers. On manque de discipline, de sérieux. Du coup, on s’est exposés. Il faut être plus concentrés, plus organisés, il faut mettre plus d’intensité dans ce que l’on fait. Je n’ai pas aimé la façon dont on a perdu le contrôle du match. » Sans conséquences, fort heureusement…

AS Nancy LorraineASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

