Stade Rennais, OM : Lanus fait très mal à Sampaoli, un ancien du FC Barcelone jubile !

L’ancien coach du SRFC et de l’OM est passé tout près de s’offrir un nouveau titre, mais c’est raté…

Passé sans succès par le Stade Rennais après son expérience plus réussie mais écourtée d’un coup à l’OM, Jorge Sampaoli est revenu à l’Atletico Mineiro, qu’il a mené à la finale de la CONMEBOL.

Pas de CONMEBOL pour Sampaoli

Mais hier, à Asuncion, le club brésilien s’est incliné aux tirs au but face aux Argentins de Lanus. Un coup dur pour Sampaoli, surtout que l’Atletico Mineiro était favori face à l’équipe de Mauricio Pellegrino, éphémère ancien joueur du FC Barcelone, et figure emblématique de Valence.