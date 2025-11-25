Présent à Bollaert pour commenter un match, Sidney Govou a été pris à partie par des supporters lensois. Une scène surprenante pour l’ancien joueur de l’OL, qui raconte avoir rarement vécu une telle situation, même à Lyon.

Sidney Govou ne s’y attendait pas. Consultant pour Canal+, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais était au Stade Félix-Bollaert pour analyser une rencontre du RC Lens lorsque, soudain, un supporter l’a violemment insulté. Une attaque verbale inattendue, que Govou a racontée dans les colonnes du Parisien.

« On dit que les gens du Nord sont charmants… »

« C’était à Lens, où on dit que les gens du Nord sont charmants. Comme quoi il y a des cons partout », lâche-t-il, encore étonné de ce moment. Selon lui, malgré les critiques parfois appuyées sur les réseaux sociaux ou après certaines prises de position, jamais il n’avait été insulté de cette manière dans la vraie vie. L’ancien attaquant mythique de l’OL rappelle notamment que même les supporters lyonnais, parfois agacés lorsqu’il disait du bien du PSG en Ligue des champions la saison passée, n’étaient jamais allés aussi loin.

Govou veut revoir l’ASSE en L1

« J’étais heureux de regarder Paris et de les voir gagner la Ligue des champions. Cela aurait été Marseille, c’était pareil. Bon, Saint-Étienne, j’aurais eu plus de mal à m’emballer », plaisante-t-il avant d’ajouter qu’il aimerait revoir les Verts en Ligue 1 pour retrouver l’intensité des derbys. Govou garde malgré tout le sourire, mais ce débordement à Bollaert interroge. À Lens, où l’on met souvent en avant la ferveur respectueuse des supporters, cet incident fait tache. Preuve que, comme il le dit lui-même, « il y a des cons partout ».