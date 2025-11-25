RC Lens Mercato : 3 signatures dont un cador européen en vue cet hiver !
Revue de presse espagnole : comment le FC Barcelone a provoqué la crise du Real Madrid 

Hansi Flick (FC Barcelone)
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 25 novembre 2025. Au menu : les tensions au Real Madrid seraient la cause indirecte du FC Barcelone…

SPORT : « Le grand défi de Stamford Bridge »

C’est sans Pedri mais avec une équipe en confiance que le FC Barcelone ira défier Chelsea à Stamford Bridge ce soir en Ligue des Champions (21h).

AS : « Touche d’attention »

As confirme que des tensions sont vives au sein du Real Madrid, où Xabi Alonso est décrié dans son vestiaire. Selon le journal madrilène, la victoire merengue face au FC Barcelone en octobre a causé une chute générale de tension et a provoqué la lente crise de la Casa Blanca.

MARCA : « Insurmontable, inégalable »

Si Marca met à l’honneur les champions de tout sport dans son édition du jour, on apprend que Xabi Alonso a recadré une recrue après le match nul décevant du Real Madrid face à Elche (2-2) : Trent Alexander-Arnold.

MUNDO DEPORTIVO : « Défi européen »

Mundo Deportivo met la pression au FC Barcelone avant son choc de Ligue des Champions contre Chelsea à Londres. Le coach allemand Hansi Flick a affirmé son objectif de finir dans les 8 premiers de la première phase.

