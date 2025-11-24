Demain soir, le FC Barcelone affrontera Chelsea à Stamford Bridge. Son entraîneur, Hansi Flick, était devant les médias il y a quelques minutes.

Il craint Chelsea

« C’est l’une des meilleures équipes du monde, son évolution est fantastique, ses joueurs, son entraîneur… C’est fantastique de les voir jouer, c’est une équipe jeune. Pour nous, cela va être un bon test et nous devrons être compétitifs. Nous avons confiance et nous nous battrons demain. »

Les compliments de Maresca, qui voit une filiation avec Guardiola

« Nous sommes une équipe similaires à Chelsea, ils veulent le ballon et pressent haut. Ce qu’il a dit à propos de Pep est normal, à cette époque tout le monde était amoureux de son Barça. Quand il est arrivé en Allemagne, je ne dirai pas que nous l’avons copié, mais je l’ai suivi pour voir comment il s’y prenait. Il a créé une philosophie, tu ne peux pas le copier. Pour moi, Guardiola est le meilleur entraîneur et c’est pourquoi beaucoup suivent sa voie. »

Le retour de Raphinha

« Il faut y aller étape par étape, l’important est qu’il soit de retour, les minutes et combien de temps il jouera sont quelque chose que nous devrons voir. Je suis ravie de le revoir sur le terrain. Nous avons vu l’autre jour ce qu’il a généré en quelques minutes. »

Le retour de Rashford dans le groupe

« Je suis très heureux avec lui, l’autre jour il était malade et ne pouvait pas jouer. Demain, nous déciderons dès le départ s’il partira ou non. Je l’ai suivi tout au long de sa carrière, il a des conditions incroyables et il l’a déjà montré ici. Pour moi, le voir est incroyable, il sourit beaucoup. Vous pouvez aussi profiter de notre climat ici. »