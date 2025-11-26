FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?
RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison

William Tertrin
26 novembre 2025

Philippe Lanquetin, ancien pensionnaire du centre de formation du RC Lens entre 2018 et 2023, a été condamné par la justice à trois ans de prison.

Un ancien joueur du RC Lens et de son centre de formation, Philippe Lanquetin (20 ans), a été condamné par le tribunal judiciaire de Compiègne à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, pour un accident grave survenu le 9 octobre 2023 sur l’autoroute A1, près du Fayel (Oise). L’affaire, qui a bouleversé la vie de ses victimes, illustre les conséquences dramatiques d’une conduite illégale et imprudente.

À seulement 18 ans, le défenseur central circulait au volant de la voiture de ses parents sans permis ni assurance, à une vitesse estimée à 140 km/h, alors que la limite autorisée pour un jeune conducteur sur autoroute est de 110 km/h. Le jeune footballeur avait également 0,3 g/l d’alcool dans le sang, a été testé positif au cannabis, et des bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées dans le véhicule.

Lanquetin a affirmé ne pas avoir réfléchi aux risques

Comme le rappelle Oise Hebdo, la collision a impliqué trois véhicules, et le bilan humain est lourd : Farid Baho, un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, est devenu tétraplégique, avec une perte d’autonomie totale et un suivi quotidien par sa sœur. Le second conducteur, Milan Jovicic, a également été blessé.

Lors de l’audience, Lanquetin, désormais joueur en deuxième division aux Pays-Bas, a affirmé ne pas avoir réfléchi aux risques et a présenté ses excuses aux victimes. Le tribunal a souligné la gravité exceptionnelle des blessures, l’absence de permis, et le comportement irresponsable du prévenu.

Outre la peine de prison, le jugement inclut l’interdiction de solliciter un permis de conduire pendant cinq ans et l’obligation d’indemniser les victimes.

