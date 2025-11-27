FC Barcelone : une légende se moque d’Hansi Flick, nouvelle inquiétude pour Lamine Yamal

Après la déroute du FC Barcelone à Chelsea, le coach du Barça est ciblé. Tout comme sa jeune star…

Le FC Barcelone a subi un lourd revers à Chelsea (0-3) mardi soir en Ligue des champions et les stats accablent Hansi Flick. En effet, avec 25 buts encaissés en 18 matches, le FC Barcelone présente la plus mauvaise défense de son histoire, la plus perméable lors des 18 premiers matchs d’une saison.

Shearer s’est payé le coach du FC Barcelone

Devenu consultant, Alan Shearer, l’ancien buteur anglais, a fustigé les lacunes défensives de l’équipe de Flick. « La ligne défensive du Barça, c’est juste 4 nuls qui disaient : « allez-y les gars ! » Il n’y a pas de mots pour dire comme c’était facile pour Chelsea de passer cette défense. »

Autre sujet d’inquiétude au FC Barcelone : la cote d’impopularité de plus en plus grande de sa star Lamine Yamal. SPORT croit savoir que la direction blaugrana s’inquiète de l’accueil réservé par les équipes adverses. Yamal a encore été conspué à Stamford Bridge. Cela avait déjà été le cas lors des deux déplacements précédents, au Real Madrid et à Bruges…