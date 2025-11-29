Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !
OM – Toulouse : Bakola n’est pas là, son absence surprise a des raisons

Laurent Hess
29 novembre 2025

C’est sans Darryl Bakola que l’OM reçoit Toulouse ce soir. Une absence qui s’explique par plusieurs raisons…

Titulaire surprise du match contre Newcastle (2-1), mardi en Ligue des champions, Darryl Bakola n’est pas dans le groupe de l’OM ce samedi soir pour affronter Toulouse. Selon RMC, ce choix s’inscrit dans une logique de rotation et par un effectif fourni, avec beaucoup de monde au milieu de terrain.

Bakola légèrement touché

« Dans son choix, Roberto De Zerbi a estimé avoir besoin d’un ailier supplémentaire sur le banc. D’où la présence de Mmadi plutôt que Bakola », explique RMC. De plus, Bakola, qui fêtera ses 18 ans ce dimanche, a ressenti une petite douleur au mollet après Newcastle. Rien de grave, mais cela a incité De Zerni à ne prendre aucun risque.

Ligue 1OMToulouse FC
#A la une#AVANT-MATCH

