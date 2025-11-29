OM – Toulouse : De Zerbi a fait ses choix, voici sa compo

L’OM aura l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire contre Toulouse. Roberto de Zerbi vient de livrer sa compo…

En cas de victoire contre Toulouse, l’OM sera en tête de la Ligue 1 ce soir, le PSG s’étant incliné à Monaco (0-1). Roberto De Zerbi a décidé de faire plusieurs changements par rapport à l’équipe victorieuse de Newcastle (2-1) mardi soir.

Aguerd et Gomes titulaires

En défense, Aguerd est titulaire aux côtés de Pavard, Balerdi étant relégué sur le banc. Au milieu, Angel Gomes remplace le jeune Darryl Bakola et Nadir remplace Vermeeren. Hojbjerg est capitaine.