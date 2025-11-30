OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !

La star de l’OM Mason Greenwood alimente à nouveau les rumeurs Mercato. L’Anglais serait dans le viseur d’un grand club italien…

Meilleur buteur de L1, Mason Greenwood a fait ce dimanche dans Téléfoot l’éloge de son coach à l’OM, Roberto De Zerbi. «Je suis dans un très bon moment grâce au coach et mes coéquipiers, souligne le joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Je me sens bien et j’espère m’améliorer, obtenir d’autres récompenses cette saison. Roberto De Zerbi ? C’est lui le cerveau de l’équipe, l’architecte de notre jeu, il m’aide à comprendre beaucoup mieux le foot, il m’aide au quotidien à m’améliorer. »

Naples prêt à mettre le pactole sur Greenwood

A 24 ans, Greenwood confirme sa belle saison 2024-25, et cela ne laisse pas insensible. Il y a quelques jours, il se murmurait que l’Atlético de Madrid craquait pour l’Anglais, et en Italie, c’est l’intérêt de Naples, déjà évoqué au printemps, qui refait surface. Selon Calcio Mercato, l’OM a fixé le bon de sortie de Greenwood à 60 M€ mais cela ne refroidirait pas le Napoli. Le club italien serait prêt à dégainer l’été prochain pour enrôler la star de l’OM, Greenwood étant tenu en haute estime par Antonio Conte et le board napolitain.