Revue de presse espagnole : Flick réserve un onze surprise à l’Atlético, le vestiaire du Real milite pour Zidane !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 2 décembre 2025. Au menu du jour : le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid en Liga et les demandes de Xabi Alonso ai mercato du Real Madrid.

SPORT : « Forza Barça »

Sport apporte tout son soutien au FC Barcelone, qui traverse plusieurs coups durs entre la dépression de Ronald Ayajo, les larmes d’Hansi Flick ou encore la grave blessure d’Aitana Bonmati et la rupture de Lamine Yamal avec Nicki Nicole…

MUNDO DEPORTIVO : « Choc »

Le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid est déjà très attendu au nouveau Camp Nou (21h). Flick a été impressionné par la prestation de Gerard Martín contre Alaves en défense centrale et envisage de le réaligner à ce poste contre les Colchoneros.

AS : « Une nuit avec le meilleur »

En cette période de fin d’année, As distribue les récompenses collectives et individuelles et met en avant l’idole Rafael Nadal, retraité des courts de tennis depuis un an mais toujours dans la lumière.

MARCA : « Vamos ! »

Marca se frotte les mains devant le choc de Ligue des Nations féminine entre l’Espagne et l’Allemagne (0-0 à l’aller). Au Real Madrid, 4 à 5 cadres ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’approche tactique de Xabi Alonso. Les appels se multiplient parmi ces joueurs pour que Zinedine Zidane revienne comme entraîneur…