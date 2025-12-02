La tension était déjà à son comble entre supporters catalans et joueurs madrilènes. Mais après le nul arraché par Girona face au Real Madrid (1-1), Vinicius Jr a ravivé la flamme en lançant une provocation dont il a le secret. Un geste qui fait polémique, sur fond de frustration extrême du côté des Madrilènes, désormais relégués à la deuxième place de la Liga. Retour sur une soirée électrique où le Brésilien n’a rien fait pour calmer le jeu.

Un nul frustrant pour le Real Madrid

Le Real Madrid n’avait pas prévu de partager les points sur la pelouse de Girona. Menant au score puis rapidement repris, les hommes de la Casa Blanca n’ont pas réussi à reprendre l’avantage. Résultat logique sur le papier : un point de pris mais la première place du championnat envolée. Les joueurs, la direction et les supporters madrilènes avaient du mal à digérer ce scénario, certains dénonçant même une injustice arbitrale en fin de rencontre. Cette frustration générale a trouvé un écho tout particulier chez Vinicius Jr, habitué à être sous le feu des projecteurs.

Un geste polémique signé Vinicius

Quelques instants après le coup de sifflet final, alors que la tension était palpable dans les tribunes de Montilivi, Vinicius Jr a repris son rôle de provocateur. Filmé par les caméras espagnoles, l’ailier brésilien s’est tourné vers les fans locaux pour pointer son doigt vers le bas, un signe sans équivoque dans le contexte du football espagnol, synonyme de « deuxième division ». Un message cinglant envoyé à un Girona menacé par la relégation. Cette attitude, loin d’être un coup d’essai, s’inscrit dans la lignée des provocations régulières du Madrilène envers les supporters adverses. Pour mieux appréhender son parcours, on peut consulter sa trajectoire sportive complète sur Foot Mercato.

Tensions et réactions : la colère gronde à Madrid

Dans le vestiaire merengue, la frustration a rapidement laissé place à la colère. Dès la fin de la rencontre, certains médias proches du Real ont dénoncé un « complot » contre le club. Les esprits sont d’autant plus échauffés que l’attitude de Vinicius Jr commence à diviser, même en interne. Si sa fougue et son tempérament sont souvent salués, ses provocations répétées finissent par fatiguer, y compris chez ses propres coéquipiers. Au sein de la direction, on s’interroge désormais sur l’évolution des discussions autour de son avenir au club.

Côté Girona, qui occupe une position délicate en bas de classement, le geste du Brésilien résonne comme une humiliation de trop. L’ambiance est tendue, la nervosité palpable, et chaque match devient une bataille pour éviter la descente.

Ce nouvel épisode démontre, s’il le fallait encore, que Vinicius Jr n’est pas près de changer son jeu ni son attitude. Sur le terrain comme en dehors, il entretient une image clivante, capable de faire basculer une ambiance en un seul geste. Et au cœur de l’actualité du Real Madrid, ce type d’incident interroge les supporters sur les alternatives offensives envisageables en cas de départ du Brésilien lors d’un prochain mercato. Provocation, tempérament ou dépassement de bornes : l’actualité de Vinicius Jr continue d’alimenter les débats et de diviser le public.