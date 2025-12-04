Pierre Sage fait sensation sur le banc du RC Lens… mais un vieux record lui échappe de peu. Il est estampillé OGC Nice…

Les bons mots manquent pou qualifier l’excellent début de saison de Pierre Sage sur le banc du RC Lens. Après 14 matchs en Ligue 1 avec les Sang et Or, l’entraîneur révélé à l’OL compte déjà 31 points, un début de saison historique pour un club de l’élite hors PSG.

Mais il reste à un cheveu du record détenu par Lucien Favre avec l’OGC Nice en 2016, qui avait cumulé 33 points sur la même période. Le RC Lens explose les statistiques et impose un rythme de champion, mais la barre fixée par Favre reste un symbole difficile à atteindre.

Les Sang et Or, déjà impressionnants, pourrait bien aller chercher ce record avant la fin de la première partie de saison. Mais pour l’instant, l’ombre de l’OGC Nice et de Favre plane toujours sur le banc des Sang et Or… et sur Sage.