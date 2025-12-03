Dans une vidéo, le journaliste d’investigation Romain Molina a fait le point sur le feuilleton niçois, où il apparaît que tout le monde porte une responsabilité dans le dérapage de dimanche soir.

Il ne manquait plus que lui ! Alors que l’OGC Nice est plongé dans le chaos le plus total depuis la confrontation entre 400 de ses ultras et les joueurs dimanche soir, au retour de Lorient (1-3), Romain Molina a livré sa version des faits dans une vidéo. Et il apparaît que les torts sont beaucoup plus partagés qu’on ne le pensait initialement… Déjà, le journaliste explique que le Gym est un club à l’abandon, dont Ineos tente désespérément de se séparer. Le propriétaire aurait d’ailleurs commencé à revoir ses prétentions financières à la baisse…

Pas tant de violences que ça ?

Mais surtout, concernant les événements de dimanche, Romain Molina affirme qu’il a forcément fallu des complaisances au sein de la direction niçoise, notamment le service de sécurité. Il s’étonne d’ailleurs que celui-ci n’ait pas démissionné. Il s’interroge sur le fait que deux des leaders des ultras ont eu le droit de pénétrer dans le bus alors que tout le monde savait combien ils étaient remontés. Et le plus important : il semblerait qu’il n’y ait pas eu tant de violences que ça entre les ultras et les joueurs !

Molina prétend que certains joueurs ont gonflé les faits afin de faciliter leur départ, qu’ils espèrent depuis longtemps. Il assure également que plusieurs d’entre eux, dont Terem Moffi, ont une vie nocturne très active, le Nigérian étant souvent vu dans une boîte monégasque. Des accusations vraiment lourdes qui font comprendre que les joueurs profitent d’une situation explosive qu’ils ont eux-mêmes contribué à envenimer…