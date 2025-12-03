FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

Franck Haise déçu lors de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Porto.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Trois jours après l’agression des joueurs de l’OGC Nice par des ultras, les rebondissements se multiplient et on se demande comment les Aiglons vont pouvoir sortir indemnes de ce chaos.

Ce matin, à la lecture de L’Equipe, c’était acquis, Franck Haise allait quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OGC Nice. Mais en fin de matinée, revirement de situation, l’entraîneur a décidé de rester ! Et pas pour n’importe quelles raisons ! Comme il l’a expliqué au quotidien sportif, il veut mettre tout le monde – comprenez sa direction – face à ses responsabilités ! « Je n’ai pas eu l’actionnaire, ni le responsable de l’actionnaire depuis dimanche soir, et c’est moi qui ai appelé le président lundi en fin de journée parce que je n’arrivais pas à avoir de nouvelles de Florian Maurice (directeur sportif du Gym). J’assume mes responsabilités en restant l’entraîneur. (Il s’arrête et regarde son téléphone.) Ah ben voilà, Jean-Claude Blanc (le directeur général d’Ineos Sport) vient de m’écrire, on est mercredi matin… Je reste pour que chacun assume ses responsabilités. » Premier rebondissement de la journée…

Estrosi nie l’agression !

Le deuxième, c’est que le maire de Nice, Christian Estrosi, assure via un tweet qu’il n’y a pas eu de violence dimanche ! Il s’appuie pour cela sur le compte-rendu du préfet. Etonnant quand on sait que Jérémie Boga et Terem Moffi sont en arrêt de travail pour respectivement cinq et sept jours ou encore que Florian Maurice a lui aussi été molesté. Pierre Ménès a immédiatement réagi sur X en pointant du doigt l’hypocrisie de l’homme politique, qui visera un nouveau mandat au printemps 2026… « Estrosi qui est en campagne, faut-il le rappeler, dément toute violence dimanche soir. Problème : dans le même temps, Franck Haise les confirme. Alors qui croire sachant que Haise était au milieu de la mêlée ? » La réponse s’impose à tout le monde…

Troisième rebondissement : comme l’a expliqué Franck Haise à L’Equipe, ses joueurs se sont réunis ce mercredi. Sans le staff ni la direction. Le but était d’adopter une position commune face aux événements de dimanche car tous sont choqués. Un communiqué, rédigé et publié par le club, devrait tomber sous peu. L’Equipe précise que l’entraînement du jour a été décalé à cause de cette réunion et il n’a duré au final que trois-quarts d’heures, les joueurs se contentant de courir. L’ambiance promet d’être vraiment lunaire dimanche à l’Allianz Riviera pour le match contre Angers !

Ligue 1OGC Nice
#A la une

Les plus lus

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, lors d'un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !

Par Raphaël Nouet
Franck Haise déçu lors de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Porto.
Ligue 1...

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

Par Raphaël Nouet
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : 150 M€ pour Olise, Paris en plein rush ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile les secrets du renouveau signé Habib Beye

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

Le Real Madrid malade, l’OM va en profiter au Mercato !

Par Bastien Aubert
ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre
ASSE...

ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre

Par Laurent Hess
Louis Leroux (FC Nantes)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le LOSC sabote le coup de génie d’Habib Beye au FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Emanuel Emegha (RC Strasbourg)
Ligue 1...

RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club ! 

Par Bastien Aubert
Boga et Moffi à l'OGC Nice
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à profiter du chaos à Nice pour ferrer le coup parfait ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !
FC Barcelone...

OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !

Par Bastien Aubert
Ibrahima Cissé (Schalke)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu ! 

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise ! 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM : Benatia jette un froid sur son avenir à Marseille

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

FC Nantes : Haise sur le départ à Nice, Kita déjà prêt à lui sauter dessus ?

Par Bastien Aubert
Larry Tanenbaum (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports aura les coudées franches pour recruter en janvier 

Par Bastien Aubert
Rémi Garde
Ligue 1...

OGC Nice : deux figures de l’OL pour remplacer Haise sur la durée ?

Par Bastien Aubert
Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

Par Bastien Aubert
Wesley Fofana (OM)
ASSE...

OM Mercato : Benatia a tenté un ex crack de l’ASSE en pleine résurrection 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Michelle Kang (OL)
Ligue 1...

OL Mercato : Textor sème encore la zizanie à Lyon, Kang passe à l’offensive ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : au bord du KO, Kita lâche une bombe et ouvre la porte au rachat !

Par Bastien Aubert
Cheikh MBengue
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet