Trois jours après l’agression des joueurs de l’OGC Nice par des ultras, les rebondissements se multiplient et on se demande comment les Aiglons vont pouvoir sortir indemnes de ce chaos.

Ce matin, à la lecture de L’Equipe, c’était acquis, Franck Haise allait quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OGC Nice. Mais en fin de matinée, revirement de situation, l’entraîneur a décidé de rester ! Et pas pour n’importe quelles raisons ! Comme il l’a expliqué au quotidien sportif, il veut mettre tout le monde – comprenez sa direction – face à ses responsabilités ! « Je n’ai pas eu l’actionnaire, ni le responsable de l’actionnaire depuis dimanche soir, et c’est moi qui ai appelé le président lundi en fin de journée parce que je n’arrivais pas à avoir de nouvelles de Florian Maurice (directeur sportif du Gym). J’assume mes responsabilités en restant l’entraîneur. (Il s’arrête et regarde son téléphone.) Ah ben voilà, Jean-Claude Blanc (le directeur général d’Ineos Sport) vient de m’écrire, on est mercredi matin… Je reste pour que chacun assume ses responsabilités. » Premier rebondissement de la journée…

Estrosi nie l’agression !

Le deuxième, c’est que le maire de Nice, Christian Estrosi, assure via un tweet qu’il n’y a pas eu de violence dimanche ! Il s’appuie pour cela sur le compte-rendu du préfet. Etonnant quand on sait que Jérémie Boga et Terem Moffi sont en arrêt de travail pour respectivement cinq et sept jours ou encore que Florian Maurice a lui aussi été molesté. Pierre Ménès a immédiatement réagi sur X en pointant du doigt l’hypocrisie de l’homme politique, qui visera un nouveau mandat au printemps 2026… « Estrosi qui est en campagne, faut-il le rappeler, dément toute violence dimanche soir. Problème : dans le même temps, Franck Haise les confirme. Alors qui croire sachant que Haise était au milieu de la mêlée ? » La réponse s’impose à tout le monde…

Troisième rebondissement : comme l’a expliqué Franck Haise à L’Equipe, ses joueurs se sont réunis ce mercredi. Sans le staff ni la direction. Le but était d’adopter une position commune face aux événements de dimanche car tous sont choqués. Un communiqué, rédigé et publié par le club, devrait tomber sous peu. L’Equipe précise que l’entraînement du jour a été décalé à cause de cette réunion et il n’a duré au final que trois-quarts d’heures, les joueurs se contentant de courir. L’ambiance promet d’être vraiment lunaire dimanche à l’Allianz Riviera pour le match contre Angers !