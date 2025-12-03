Franck Haise pourrait quitter l’OGC Nice très bientôt. Dans la foulée, deux anciens de l’OL seraient déjà évoqués pour prendre les commandes et installer un projet durable sur la Côte d’Azur.

L’OGC Nice est en pleine tourmente. Alors que Franck Haise est annoncé sur le départ suite à la crise traversée par le club azuréen, la question d’un successeur se pose déjà avec insistance. Si Julien Sablé est évoqué pour assurer l’intérim jusqu’à nouvel ordre, Mohamed Toubache-Ter soulève une piste intrigante : « Rémi Garde avec pour adjoint Clément Grenier à Nice, ça serait cohérent ? »

Un ticket Garde-Grenier sur le banc du Gym ?

Une idée qui fait déjà parler sur la Twittosphère tant elle semble possible. Garde, ancien entraîneur et figure respectée de l’OL, connaît parfaitement le football français et possède l’expérience nécessaire pour gérer un vestiaire exigeant. Grenier, lui, apporterait un lien direct avec les joueurs, un rôle de relais technique et de proximité, après avoir été formé à Lyon et avoir vécu plusieurs expériences en Ligue 1.

Pourquoi ça peut marcher

Pour l’OGC Nice, l’association des deux anciens Lyonnais serait un choix stratégique : installer rapidement un projet cohérent, avec un staff capable de rassurer le vestiaire et de préparer l’avenir sur la durée. Le duo pourrait également séduire des sponsors et partenaires grâce à son capital sympathie et son expérience. Reste à savoir si la direction niçoise osera trancher pour cette option, ou si d’autres profils émergeront dans les prochains jours. Une chose est certaine : avec Haise sur le départ, le mercato d’entraîneur s’annonce déjà bouillant sur la Côte d’Azur.