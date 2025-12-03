A l’instar de Terem Moffi et Jérémie Boga, Jonathan Clauss a décidé de porter plainte contre X. Le latéral de l’OGC Nice assure avoir lui aussi victime de coups de la part d’ultras dimanche.

Ce mercredi après-midi, aussi bien L’Equipe que RMC annoncent que Jonathan Clauss a décidé de porter plainte contre X suite à la descente des ultras au centre d’entraînement dimanche soir, après la défaite à Lorient (1-3). Le latéral droit aurait été victime de coups et d’insultes. Après avoir notamment pris conseil auprès du syndicat des joueurs, il a décidé d’imiter Terem Moffi et Jérémie Boga en se rendant au commissariat pour déposer plainte.

Une première partie de saison frustrante

Cette démarche rapproche un peu plus Clauss de la sortie en janvier. L’international français connaît une première partie de saison des plus frustrantes. Déjà, il voulait partir cet été après avoir appris que la Juventus s’intéressait à lui. Retenu par sa direction, il n’est que l’ombre de lui-même et semble en plus en froid avec Franck Haise, les deux hommes ayant eu une explication assez houleuse en fin de match contre l’OM (1-5). Le guet-apens de dimanche pourrait avoir scellé son aventure à Nice, où il est arrivé à l’été 2024 après être déjà tombé en disgrâce à l’OM…

En début de journée, Romain Molina a révélé que de nombreux joueurs de l’OGC Nice avaient demandé à leurs agents de leur trouver un nouveau point de chute pour janvier. Il semble que Jonathan Clauss en fasse partie…