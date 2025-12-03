RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 

Jean-Louis Leca (RC Lens)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

La Berrichonne de Châteauroux surprend le National 1 avec une signature prometteuse. À 19 ans seulement, Willsem Boussaid débarque dans l’Indre, prêt à apporter sa fougue et sa qualité technique à un club en quête de renouveau après une période difficile. Portrait d’une pépite qui relance sa carrière avec un club prêt à miser sur l’avenir.

Un espoir formé à Strasbourg misait par Châteauroux

Formé au RC Strasbourg, Willsem Boussaid s’est forgé une solide réputation malgré son jeune âge. International français U17, ce milieu offensif polyvalent n’a jamais eu sa chance en Ligue 1, mais s’est distingué par son sens du jeu et sa technique. Aujourd’hui, c’est Châteauroux qui décroche l’opportunité de relancer ce talent, un choix qui s’inscrit dans l’esprit de pari sur la jeunesse.

Pourquoi le transfert à Lens a échoué

Après la fin de son aventure à Strasbourg, Boussaid a tenté sa chance au RC Lens. Il y a passé trois mois à l’essai, affichant un potentiel certain, mais la manoeuvre a tourné court suite à des problèmes administratifs. Le RCSA et les Sang et Or n’ont pas trouvé d’accord, ce qui a finalement ouvert la porte à la Berrichonne.

Profil et atouts de Boussaid : ce qu’il va apporter à la Berrichonne

Ailier ou milieu offensif, Boussaid brille par sa capacité à éliminer, son intelligence de jeu et sa rapidité d’exécution. S’il n’a pas encore connu l’élite, les observateurs soulignent son flair pour provoquer et créer des occasions. Capable d’évoluer sur les deux ailes, il incarne ce profil moderne réclamé par les formations en reconstruction.

  • Grande polyvalence offensive : gauche ou droite
  • Technique au-dessus de la moyenne
  • Expérience internationale jeune
  • Motivation à saisir sa première vraie chance chez les pros

Avec une valeur marchande déjà remarquée pour un joueur de son âge, il devrait rapidement donner un nouveau visage à l’animation offensive castelroussine.

L’enjeu pour Châteauroux et les ambitions du club

Actuellement 13e du National 1 et sorti prématurément en Coupe de France, Châteauroux prépare déjà la suite. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté du club de s’offrir un nouveau souffle. En injectant ce sang frais, les dirigeants affichent clairement leur volonté de relancer la dynamique collective.

La stratégie de Châteauroux s’inspire de celle de clubs qui misent sur la jeunesse pour rebondir, à l’image des projets menés par d’autres acteurs du football français ces dernières saisons. Un pari qui rappelle ceux relevés par des décideurs comme Mehdi Benatia, toujours à l’affût de recrues capables de changer le destin d’une équipe, comme le prouve sa récente volonté de s’entourer de profils offensifs (Benatia cible un joueur capable d’enflammer le Vélodrome en janvier).

Pour Boussaid comme pour Châteauroux, ce nouveau chapitre ressemble à une belle opportunité de relance et d’apprentissage, dans un championnat aussi exigeant que formateur. Le rendez-vous est pris : l’avenir dira si le club a réussi son audacieux pari jeunesse.

MercatoRC LensRC Strasbourg
#A la une#OFFICIALISATION#TRANSFERTS

Les plus lus

Jean-Louis Leca (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Michelle Kang (OL)
Ligue 1...

OL Mercato : Textor sème encore la zizanie à Lyon, Kang passe à l’offensive ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : au bord du KO, Kita lâche une bombe et ouvre la porte au rachat !

Par Bastien Aubert
Cheikh MBengue
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

Par Bastien Aubert
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

Par Bastien Aubert
ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !
ASSE...

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick et Lamine Yamal
Compétitions...

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess
Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet