Stade Rennais, OM : Benatia repris de volée par Habib Beye
Laurent Hess
5 décembre 2025

Le coach du Stade Rennais Habib Beye ne partage pas du tout l’opinion de Medhi Benatia (OM) sur la libération des joueurs africains de Ligue 1 pour la CAN 2025…

Invité exceptionnel de l’émission l’After Foot mardi soir sur RMC, Medhi Benatia a abordé l’épineux sujet de la libération des joueurs africains pour la CAN 2025. Le directeur du football de l’OM a expliqué vouloir conserver ses joueurs jusqu’au match face à Monaco. « Tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder un maximum les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. On attend encore une réponse officielle. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15. Pour nous ce serait pour le match de Ligue des champions et pour le match de Monaco. »

Beye ne partage pas les idées de Benatia

La bonne nouvelle est tombée dès le lendemain pour l’OM et Medhi Benatia puisque Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang seront finalement libérés pus tard. Mais ce coup de pression de Benatia et son opinion ne sont pas partagés pas Habib Beye. « On fait partie des clubs qui n’ont mis aucune pression sur aucune Fédération pour garder nos joueurs. Il est important de considérer que la CAN est une compétition majeure en Afrique », a glissé hier le coach du Stade Rennais en conférence de presse. Avant d’aller plus loin… « Je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Cette ingérence… Impacter cette compétition au dernier moment en pensant qu’elle est mineure, ça a déjà existé dans le passé. J’ai déjà vécu ce genre de choses. On a l’impression qu’on peut déplacer cette CAN quand on veut, or ça ne se passe pas sur les autres compétitions internationales. Tout le monde sait que la CAN a été déplacée là pour la Coupe du monde des clubs. Si on nous avait demandé de libérer nos joueurs le 8 décembre, on l’aurait fait. »

