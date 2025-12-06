Ce samedi à 18h30, le FC Barcelone sera à Séville pour y défier le Betis dans le cadre de la 15e journée de Liga. Hansi Flick a convoqué Frenkie De Jong, absent depuis trois matches.

Hansi Flick l’avait annoncé hier en conférence de presse : Frenkie De Jong est bien de retour dans le groupe du FC Barcelone. Le milieu néerlandais avait la grippe, ce qui lui a fait manquer les deux derniers matches. Sachant qu’il était suspendu auparavant, cela fait un mois que l’ancien de l’Ajax n’a plus été aperçu sur un terrain de Liga ! Dani Olmo, touché à l’épaule en marquant contre l’Atlético (3-1) mardi, est en revanche absent. Le milieu offensif devrait manquer un mois de compétition. Il sort du groupe au moment où Fermin, qui joue au même poste, fait sa rentrée.

Gardiens : J.Garcia, Szczesny, Aller.

Défenseurs : Baldé, Cubarsi, Christensen, Martin, Koundé, Garcia, Jofre.

Milieux : Pedri, Casado, Fermin, De Jong, Bernal, Dro, Tommy.

Attaquants : Torres, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Bardghji.