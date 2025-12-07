Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse du Real Betis en Liga hier soir (5-3). Mais le père de Lamine Yamal n’en ressort pas grandi…

Samedi soir, le FC Barcelone s’est imposé 5 buts à 3 (Torres 11e, 13e, 40e, Bardghji 31e et Yamal 59e sp) sur la pelouse du Real Betis, et ce malgré avoir concédé l’ouverture du score signée Antony. Un succès qui permet au Barça de conforter sa place de leader, avec quatre points d’avance sur le Real Madrid. Homme du match, Ferran Torres a signé un coup du chapeau avec un triplé retentissant en 29 minutes. Trois buts, qui portent désormais son total à 11 réalisations cette saison en Liga. Il est actuellement le second meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Et, encore plus fou, il vient tout juste de dépasser son record de buts sur une saison de Liga, qui était de 10 en 27 matchs la saison dernière. Utilisé qu’à 7 reprises en Liga cette saison, le jeune attaquant Roony Bardghji a brillé lui aussi en servant Torres pour le but du 2-1 avant de marquer le troisième d’une frappe puissante du droit. Son premier but sous les couleurs du Barça en Liga.

Le père de Yamal a voulu en découdre

Le FC Barcelone était très bien parti pour rouler sur son adversaire avant de se relâcher à 5-1, mais le match a été terni par le comportement de Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal. Présent en tribunes, celui-ci s’est fait expulser après avoir provoqué les supporters du Betis. Agité, il fêtait les buts du FC Barcelone avec un peu trop d’entrain aux yeux des fans andalous et le service de sécurité est intervenu. Sa famille et lui ont été invités à quitter leur tribune, ce que Mounir Nasraoui a fait en adressant des doigts d’honneur à la foule. Un autre membre de la délégation du FC Barcelone a reçu un violent coup de poing. Et en quittant le stade, le père de Lamine Yamal, insulté, a voulu en découdre avec un supporter, mais le service de sécurité l’en a empêché. Lamentable !