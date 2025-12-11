FC Nantes : Waldemar ou Franck, lequel des deux Kita est le plus responsable de la crise ?

La crise au FC Nantes trouve-t-elle son origine dans les mains de Waldemar ou Franck Kita ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Franck Kita a eu carte blanche, il s’est raté »

« La crise actuelle qui frappe le FC Nantes trouve son épicentre dans la gestion de Franck Kita. Alors que Waldemar Kita, le président historique, a choisi de prendre du recul et d’observer la situation depuis un rôle plus lointain, c’est son fils qui assume le pilotage quotidien du projet sportif des Canaris. Cette responsabilité lourde implique de prendre les bonnes décisions en matière de recrutement, de structuration de l’effectif et de stratégie globale, et force est de constater que Franck n’a pas su répondre aux attentes.

Les choix effectués ces derniers mois, notamment sur le marché des transferts, se sont révélés catastrophiques : des joueurs inadaptés au style de jeu de Luis Castro, des profils surpayés ou peu productifs, et une vision stratégique qui peine à se concrétiser sur le terrain. Le résultat se traduit par des performances décevantes, une équipe en difficulté au classement et un climat pesant autour du club. Plus que son père, c’est Franck Kita qui porte donc la responsabilité directe de la situation actuelle, et si le FC Nantes veut inverser la tendance, il devra sans doute revoir sa méthode et ses décisions pour redonner une direction claire et solide au projet sportif. »

Bastien AUBERT

« Waldemar, 18 ans de grand n’importe quoi »

« Commençons par énoncer des faits : quand Waldemar Kita le rachète en 2007, le FC Nantes est encore un grand club du football français. Il vient certes de connaître une relégation, sa première en 44 ans, mais il a un style de jeu à lui, un centre de formation hyper productif et l’un des meilleurs palmarès de France. Dix-huit ans plus tard, il n’est plus qu’un grand nom, comme le Racing CP, le Red Star ou le Stade de Reims. Un passé glorieux mais pas grand monde pour croire qu’il retrouvera un jour les sommets. Et si ce n’est pas la faute de Waldemar, je ne vois qui d’autre…

Depuis 18 ans, le Franco-Polonais n’en a fait qu’à sa tête et ça ne fonctionne pas. Cet été, il a décidé de faire une cure d’austérité façon RC Lens. Sauf qu’il n’a pas le réseau pour recruter comme les Sang et Or. Il estime ne pas avoir besoin de directeur sportif car il connaît le football mieux que tout le monde. On voit le résultat. Il donne des leçons à tout le monde mais, là aussi, on voit le résultat. La semaine qui vient de s’écouler va quoi qu’il arrive porter préjudice au FC Nantes, encore plus avec le départ de Castro. C’est ça, finalement, la méthode Waldemar Kita : réussir en permanence à aggraver la situation ! »

Raphaël NOUET