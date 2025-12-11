FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Successeur de Luis Castro, Ahmed Kantari a dirigé sa première séance d’entraînement au FC Nantes ce jeudi…

C’est officiel depuis ce midi : Luis Castro est remplacé par Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers. Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Les joueurs faisaient grise mine pour le premier entraînement avec Kantari

« Putain les tronches de 3 kms », a réagi Emmanuel Merceron sur ses réseaux. Et à la vue des mines affichées par les Canaris sur la photo publiée par le site officiel du FC Nantes, on peut comprendre sa réflexion ! Dès hier, un autre suiveur bien connu du FCN, Ablinho, avait fait par de son incompréhension vis à vis de la décision des Kita, largement partagée par les supporters : « Même son de cloche du côté d’Ablinho, qui écrit : « Et le pire, c’est qu’ils ne virent pas Castro pour un cador. Non, non, c’est AHMED KANTARI, qui a pour seule expérience d’entraineur principal un FIASCO à VALENCIENNES !!! Mais quel cirque ce club, quel cirque !!! On croirait qu’ils font exprès mais non ils sont juste nuls ! ».