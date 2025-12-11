OM : Greenwood porté aux nues, une recrue estivale se fait découper !

Après la victoire de l’OM sur le terrain de la Saint-Gilloise (3-2), Igor Paixao a subi de dures critiques.

Arrivé blessé à Marseille, Igor Paixao n’avait fait ses débuts qu’après la trêve internationale de septembre. Des premiers pas compliqués suivis par deux prestations XXL contre l’Ajax (4-0) et à Metz (3-0), avec 3 buts à la clef. Mais les 35 M€ investis pour arracher l’ailier brésilien au Feyenoord Rotterdam continuent de faire débat, et ce même si ses stats sont plutôt bonnes avec 7 buts inscrits, dont 4 en 6 matchs de Ligue des champions, et 3 passes décisives.

Acherchour s’est payé Paixao

Malgré son but inscrit lors de la victoire face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) mardi soir, Paixao a subi les critiques de Walid Acherchour. Et celles-ci ont été particulièrement dures… « Paixao, je saigne des yeux, a commenté le journaliste. Son rapport au ballon, son incapacité à éliminer et sa déconnexion à l’équipe sont des red flag. Au prix qu’il a coûté, j’attends qu’il soit bien plus dissuasif. Il n’a pas de pouvoir d’élimination. S’il n’a pas une course de 25 mètres à faire, il est mal. Il n’a pas de capacité de percussion alors pour ne pas perdre le ballon, il doit le donner derrière. Il défend, il travaille, mais il rate des gestes techniques simples. Des fois, c’est tellement simple que tu te dis « non, ce n’est pas sérieux » ». Selon Acherchour, sans Mason Greenwood, l’OM aurait été mal à Bruxelles… « L’OM doit dire merci à Greenwood. Il te gagne le match, c’est lui qui t’évite le ridicule. Heureusement qu’il est là sur la campagne de Ligue des Champions ». L’Anglais a pourtant inscrit un but de moins que Paixao jusqu’ici en C1…