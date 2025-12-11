À LA UNE DU 11 DéC 2025
[23:30]OM : Greenwood porté aux nues, une recrue estivale se fait découper !
[22:55]OL : les tops et les flops de la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1)
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
[20:20]OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !
[20:00]FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Greenwood porté aux nues, une recrue estivale se fait découper !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 23:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Après la victoire de l’OM sur le terrain de la Saint-Gilloise (3-2), Igor Paixao a subi de dures critiques.

Arrivé blessé à Marseille, Igor Paixao n’avait fait ses débuts qu’après la trêve internationale de septembre. Des premiers pas compliqués suivis par deux prestations XXL contre l’Ajax (4-0) et à Metz (3-0), avec 3 buts à la clef. Mais les 35 M€ investis pour arracher l’ailier brésilien au Feyenoord Rotterdam continuent de faire débat, et ce même si ses stats sont plutôt bonnes avec 7 buts inscrits, dont 4 en 6 matchs de Ligue des champions, et 3 passes décisives.

Acherchour s’est payé Paixao

Malgré son but inscrit lors de la victoire face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) mardi soir, Paixao a subi les critiques de Walid Acherchour. Et celles-ci ont été particulièrement dures… « Paixao, je saigne des yeux, a commenté le journaliste. Son rapport au ballon, son incapacité à éliminer et sa déconnexion à l’équipe sont des red flag. Au prix qu’il a coûté, j’attends qu’il soit bien plus dissuasif. Il n’a pas de pouvoir d’élimination. S’il n’a pas une course de 25 mètres à faire, il est mal. Il n’a pas de capacité de percussion alors pour ne pas perdre le ballon, il doit le donner derrière. Il défend, il travaille, mais il rate des gestes techniques simples. Des fois, c’est tellement simple que tu te dis « non, ce n’est pas sérieux » ». Selon Acherchour, sans Mason Greenwood, l’OM aurait été mal à Bruxelles… « L’OM doit dire merci à Greenwood. Il te gagne le match, c’est lui qui t’évite le ridicule. Heureusement qu’il est là sur la campagne de Ligue des Champions ». L’Anglais a pourtant inscrit un but de moins que Paixao jusqu’ici en C1…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot