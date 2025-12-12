RC Lens : un ancien Sang et Or a complètement pété les plombs ! (vidéo)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ancien attaquant du RC Lens M’Bala Nzola s’est illustré le week-end dernier avec son club de Pise, en Serie A. Et pas dans le bon sens…

En 2024-25, M’Bala Nzola était prêté au RC Lens par la Fiorentina). Un prêt que l’on qualifiera de mitigé pour l’attaquant angolais qui avait inscrit 6 buts en 21 matchs de Ligue 1 (1 passe décisive).

Nzola roi de la balayette

Cet été (août 2025), M’Bala Nzola a rejoint le club italien Pisa Sporting Club, promu en Serie A. Un retour aux sources pour lui puisqu’il s’était révélé en Italie, notamment à Trapani, puis surtout à Spezia, où il avait contribué à la montée du club en Serie A. A Pise, son début de saison est correct puisqu’il a déjà inscrit 3 buts en Serie A (aucune passe décisive). Mais le week-end dernier, alors que Pise est tombé à la dernière place du championnat, Nzola a écopé d’un carton rouge après avoir tenté de faire une balayette par derrière à l’un de ses adversaires d’un grand coup dans le tibia, dans le temps additionnel. Un coup de sang qui lui vaut une suspension de 3 matchs en Serie A dont se serait bien passé son club…