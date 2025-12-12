À LA UNE DU 12 DéC 2025
[06:00]FC Nantes : Ahmed Kantari a-t-il les épaules pour donner un second souffle aux Canaris ?
[05:00]RC Lens : un ancien Sang et Or a complètement pété les plombs ! (vidéo)
[23:30]OM : Greenwood porté aux nues, une recrue estivale se fait découper !
[22:55]OL : les tops et les flops de la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1)
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
RC Lens : un ancien Sang et Or a complètement pété les plombs ! (vidéo)

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 05:00

L’ancien attaquant du RC Lens M’Bala Nzola s’est illustré le week-end dernier avec son club de Pise, en Serie A. Et pas dans le bon sens…

En 2024-25, M’Bala Nzola était prêté au RC Lens par la Fiorentina). Un prêt que l’on qualifiera de mitigé pour l’attaquant angolais qui avait inscrit 6 buts en 21 matchs de Ligue 1 (1 passe décisive).

Nzola roi de la balayette

Cet été (août 2025), M’Bala Nzola a rejoint le club italien Pisa Sporting Club, promu en Serie A. Un retour aux sources pour lui puisqu’il s’était révélé en Italie, notamment à Trapani, puis surtout à Spezia, où il avait contribué à la montée du club en Serie A. A Pise, son début de saison est correct puisqu’il a déjà inscrit 3 buts en Serie A (aucune passe décisive). Mais le week-end dernier, alors que Pise est tombé à la dernière place du championnat, Nzola a écopé d’un carton rouge après avoir tenté de faire une balayette par derrière à l’un de ses adversaires d’un grand coup dans le tibia, dans le temps additionnel. Un coup de sang qui lui vaut une suspension de 3 matchs en Serie A dont se serait bien passé son club…

