OM : Greenwood digne du Ballon d’Or, vraiment ?

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a indiqué que Mason Greenwood a « le potentiel d’un Ballon d’Or ». Est-ce vraiment le cas ? C’est notre débat.

« Je me dis pourquoi pas »

« Sans s’enflammer, je me rappelle d’un certain Ballon d’Or 2025 qui était au fond du trou au FC Barcelone il n’y a pas si longtemps que ça. On ne va pas commencer à comparer Dembélé et Greenwood, mais c’est quand même un bon exemple. À ce jour, l’Anglais évolue à l’OM, un cador de Ligue 1, mais il lui faudrait rejoindre un top club européen pour commencer à pouvoir penser au BO. Je n’ai d’ailleurs aucun mal à imaginer un très gros transfert l’été prochain s’il réalise une grosse saison à Marseille. Un départ en Arabie saoudite viendrait néanmoins briser ces rêves.

Au vu de ce qu’il montre et des énormes qualités dont il dispose, Greenwood a encore le temps de rejoindre un cador, étant donné qu’il n’a que 24 ans. Ensuite, le plus dur sera de prouver au très haut niveau, dans un club qui dispute la LDC chaque saison avec l’habitude de tout gagner dans son pays. Ce n’est que là où l’on pourra déterminer si Greenwood est vraiment taillé pour remporter un Ballon d’Or. Mais si on se projette, je me dis pourquoi pas ! ».

William TERTRIN

« De Zerbi est allé trop loin »

« On aime beaucoup Mason Greenwood et force est de reconnaître qu’il porte l’OM sur ses épaules depuis un an et demi. Mais de là à dire qu’il a le niveau pour être Ballon d’Or… Roberto De Zerbi s’est un peu enflammé pendant sa conférence de presse de vendredi ! L’Anglais a des qualités techniques supérieures, tout comme un sens du but aiguisé. A mon sens, il fait partie des meilleurs joueurs de la planète, mais certainement pas de cette caste de Ballon d’Or potentiel. Déjà parce que mentalement, il est vraiment très friable. Quand son équipe ne va pas bien, il n’est pas du genre à l’aider à aller mieux. Il disparaît de la circulation…

On n’est pas à l’abri qu’il nous fasse un jour une Ousmane Dembélé mais, pour cela, il faudrait qu’il aille jouer dans une équipe de très haut niveau, qui jouerait pour lui et aurait la volonté de le mettre en avant. Mais a-t-il le caractère pour accepter ce genre de rôle ? Je ne pense pas. Depuis qu’il est à Marseille, Mason Greenwood me donne l’impression de vouloir simplement s’amuser, sans forcément être mis en avant. Pas vraiment l’attitude d’un Ballon d’Or… »

Raphaël NOUET