🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ancienne épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara continue de poster des photos osées sur les réseaux sociaux. Surtout en période de Noël.

On a tendance à l’oublier quand on est né dans l’hémisphère nord mais les fêtes de fin d’année ne sont pas synonymes de grand froid partout sur la planète. En Argentine, par exemple, c’est l’été. Ce qui explique que les femmes comme Wanda Nara, qui adorent poser dévêtues, en rajoutent une couche à ce moment-là. L’ancien épouse de Mauro Icardi n’a pas dérogé à la tradition en publiant des photos d’elle très osées sur Instagram.

Une robe noire très sexy

Sur l’une d’entre elles, elle porte une robe noire en forme de V qui ne couvre que le nécessaire. La photo suivante montre son salon décoré pour les fêtes, la suivante une pose d’elle très sexy en train de souffler sur les bougies d’un cadeau d’anniversaire. Et les deux dernières la montrent dans des tenues toujours très aguichantes. Si l’on parle beaucoup moins de Wanda Nara depuis qu’elle est rentrée en Argentine et s’est séparée de Mauro Icardi, elle n’en a pas changé ses habitudes qui ravissent les pupilles !