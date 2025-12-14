À LA UNE DU 14 DéC 2025
[00:00]Wanda Nara met le feu à Noël avec un décolleté osé
[22:42]ASSE – Bastia (2-2) : Horneland pousse un gros coup de gueule
[21:55]ASSE : Horneland en grand danger après le nul contre la lanterne rouge bastiaise (2-2) !
[21:17]OM : Pogba au Vélodrome, la réponse est tombée
[20:58]Le PSG s’impose à Metz (3-2) et met la pression au RC Lens, les notes des Parisiens
[20:41]Le PSG connait son adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale… et sa grande force !
[20:26]FC Barcelone – Osasuna (2-0) : les notes de Blaugranas toujours plus leaders
[20:04]PSG, Real Madrid Mercato : énorme retournement de situation pour Konaté !
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Wanda Nara met le feu à Noël avec un décolleté osé

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 00:00
💬 Commenter
Wanda Nara, il y a six ans, lors d'un match de l'Inter Milan.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Ancienne épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara continue de poster des photos osées sur les réseaux sociaux. Surtout en période de Noël.

On a tendance à l’oublier quand on est né dans l’hémisphère nord mais les fêtes de fin d’année ne sont pas synonymes de grand froid partout sur la planète. En Argentine, par exemple, c’est l’été. Ce qui explique que les femmes comme Wanda Nara, qui adorent poser dévêtues, en rajoutent une couche à ce moment-là. L’ancien épouse de Mauro Icardi n’a pas dérogé à la tradition en publiant des photos d’elle très osées sur Instagram.

Une robe noire très sexy

Sur l’une d’entre elles, elle porte une robe noire en forme de V qui ne couvre que le nécessaire. La photo suivante montre son salon décoré pour les fêtes, la suivante une pose d’elle très sexy en train de souffler sur les bougies d’un cadeau d’anniversaire. Et les deux dernières la montrent dans des tenues toujours très aguichantes. Si l’on parle beaucoup moins de Wanda Nara depuis qu’elle est rentrée en Argentine et s’est séparée de Mauro Icardi, elle n’en a pas changé ses habitudes qui ravissent les pupilles !

International

Actu foot International : les infos les plus chaudes