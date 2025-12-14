🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En ce dimanche 14 décembre 2025, la presse espagnole revient sur la victoire 2-0 du FC Barcelone sur l’Osasuna Pampelune et annonce un Alavés-Real Madrid décisif pour Xabi Alonso.

Marca : avec Mbappé… mais 9 absents

C’est un Real Madrid très diminué qui se présentera ce soir sur la pelouse du Deportivo Alavés. La bonne nouvelle, c’est que Kylian Mbappé sera présent, lui qui est resté sur le banc contre Manchester City (1-2). Ce match sera décisif pour l’avenir de Xabi Alonso. Un troisième revers de rang pourrait lui coûter sa place.

AS : « la communication avec le président est bonne »

Interrogé sur le fait qu’il pourrait s’agir de son dernier match aujourd’hui, Xabi Alonso a nié tout ultimatum, assurant avoir une bonne relation avec son président, Florentino Pérez.

Sport : létaux

Photo de Raphinha rageur après son but, Sport se félicite de la victoire du Barça sur l’Osasuna (2-0) hier, expliquant que les Blaugranas sont peut-être moins spectaculaires que la saison dernière mais ils sont plus tueurs devant les buts. Le Brésilien symbolise cette efficacité, lui qui a éclipsé Lamine Yamal hier.

Mundo Deportivo : Raphinha x2, Barça +7

En attendant le résultat du Real Madrid à Vitoria ce soir, le Barça a pris sept points d’avance sur son rival en tête de la Liga. Une avance impressionnante quand on se souvient qu’il était à cinq longueurs des Merengue fin octobre après la défaite dans le Clasico (1-2)…