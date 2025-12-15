Des photos de Nicki Nicole à Madrid ont fuité sur les réseaux sociaux. De quoi relancer la rumeur d’une relation avec Franco Mastantuono (Real Madrid) alors qu’elle était auparavant avec Lamine Yamal (FC Barcelone).

Quand Nicki Nicole et Lamine Yamal se sont séparés, la rumeur a couru que la rappeuse argentine s’était consolée dans les bras de Franco Mastantuono. Ce qui lui poserait moins de problème à l’avenir car le jeune milieu offensif du Real Madrid est argentin comme elle. Sauf qu’à peine la rumeur sortie, Nicole l’a démentie. Retournée dans son pays, elle a notamment appris qu’elle faisait partie des 50 artistes les plus écoutés en Amérique du Sud sur l’année 2025 (elle est 25e).

Pas de concert en vue dans la capitale espagnole…

Mais ce week-end, elle le passe à Madrid. De nombreux clichés d’elle dans la capitale espagnole ont fuité sur les réseaux sociaux. Dont un où elle s’amuse à faire des doigts d’honneur avec des amis… Sachant qu’elle n’a aucun concert de programmé en Espagne, s’agit-il d’une simple visite pour faire du tourisme ou pour voir son nouveau petit ami ? Ses suiveurs ont déjà choisi : pour eux, elle est bien en couple avec Franco Mastantuono… Si c’est le cas, le prochain Barça-Real vaudrait encore plus le détour !