Dans leur course aux records de précocité, le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a effacé Kylian Mbappé des livres d’histoire pour ce qui est des statistiques en Champions League avant 19 ans.

Double mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé ce mercredi ! Déjà, il semblerait que Xabi Alonso ait décidé de le faire démarrer sur le banc pour le choc entre le Real Madrid et Manchester City ce soir au Bernabeu. Et puis, Marca révèle que Lamine Yamal vient de l’effacer du livre des records de la Champions League ! Cela s’est produit hier, lors de la victoire du FC Barcelone sur l’Eintracht Francfort (2-1). Avant de sortir en ne cachant pas son énervement à l’encontre d’Hansi Flick à… la 89e minute, l’ailier avait délivré une passe décisive sur le deuxième but de Jules Koundé.

Il fait mieux au niveau statistiques que Mbappé

Cette passe décisive a été sa septième en Champions League. Auxquelles il faut ajouter également sept buts, soit quatorze actions décisives en C1 depuis le début de sa carrière, à même pas 19 ans. Au même âge, Kylian Mbappé en était à treize. Et de façon surprenante, il comptait davantage de passes décisives (sept) que de buts (six). Il faut dire qu’avant ses 19 ans, il jouait encore à l’AS Monaco, où il était plutôt censé servir Radamel Falcao que conclure les actions…

Cette statistique, produite par un média pro-Real Madrid (Marca), montre à quel point Lamine Yamal a placé haut la barre. Et ce alors qu’il connaît une première partie de saison compliquée, en tout cas moins impressionnante que la précédente.