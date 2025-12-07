Une image de Lamine Yamal en pyjama aux côtés d’une jeune fille très bien proportionnée a circulé sur les réseaux sociaux. Mais il s’agissait d’un fake.

Depuis sa majorité, cet été, la vie sentimentale de Lamine Yamal enflamme la toile. Au moment de son anniversaire, qui a donné lieu à une énorme fête, l’ailier aurait invité des prostitués. Ensuite, il y a eu sa liaison avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. La presse people a épié le couple, s’arrachant les photos et leurs moindres commentaires sur les réseaux sociaux. Puis est venue la séparation, sur fond de rumeurs d’infidélité. Depuis, l’ailier du FC Barcelone ne laisse plus rien filtrer de sa vie intime.

Sur la photo originale, il est tout seul

Alors, dans ces cas-là, la presse à scandale invente. C’est ce qu’elle a fait hier en diffusant sur les réseaux sociaux une photo de Lamine Yamal habillé de la tête aux pieds d’un pyjama de noël absolument horrible. Juste à côté de lui, on peut voir de profil une jolie brune avec un postérieur bien en chair et une poitrine tout aussi généreuse. La nouvelle conquête du Barcelonais ? Pas du tout !

Il s’agissait d’un deepfake. La photo originale montrait Yamal tout seul dans sa salle de bain en train de se photographier. Le pyjama et la fille ont été rajoutés par des spécialistes du montage car on y croit vraiment !