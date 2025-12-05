FC Barcelone : Gerard Martin et Sydney Sweeney au cœur d’une rumeur inattendue… Lamine Yamal déjà jaloux ?

Le FC Barcelone fait parler de lui sur le terrain… mais aussi en dehors ! Depuis quelques jours, une rumeur étonnante agite les réseaux sociaux : Gerard Martin, jeune joueur prometteur du Barça, serait potentiellement proche de la star américaine Sydney Sweeney, actrice et productrice à succès.

De simples bruits ? Un vrai rapprochement ? Les internautes s’enflamment.

Les deux auraient été aperçus dans plusieurs lieux publics selon des témoins anonymes sur les réseaux, suffisamment pour faire naître un buzz XXL autour d’un duo totalement inattendu. Aucun des deux intéressés n’a confirmé quoi que ce soit… mais cela n’a pas empêché les spéculations de s’emballer.

Une rumeur qui secoue la sphère blaugrana

Au Barça, l’ambiance est déjà électrique, mais ce bruit de couloir ajoute une dose de glamour digne d’Hollywood.

Et certains fans se demandent déjà si une nouvelle histoire d’amour est en train de naître… ou si l’on assiste simplement à une amitié surmédiatisée.

Lamine Yamal pris dans la tempête people malgré lui

Au milieu de tout ce vacarme médiatique, un autre nom ressort : Lamine Yamal.

Le jeune prodige catalan aurait récemment mis fin à sa relation avec Nicki Nicole, selon la presse people espagnole. Alors évidemment, les réseaux n’ont pas pu s’empêcher de faire le parallèle :

➡️ Un joueur célibataire,

➡️ Un autre potentiellement en train de se rapprocher d’une star mondiale,

➡️ Le tout dans le même vestiaire…

Il n’en fallait pas plus pour déclencher des commentaires ironiques, des montages et une avalanche de réactions en ligne. Entre humour et exagération, le public s’amuse déjà à imaginer un Yamal “jaloux” du potentiel idylle de son coéquipier.

Histoire d’amour ou simple buzz ?

Pour le moment, impossible de savoir s’il s’agit :

d’un vrai rapprochement,

d’une amitié innocente,

ou d’une simple rumeur devenue virale.

Mais une chose est sûre : Barcelone n’avait pas connu un épisode people aussi insolite depuis longtemps.

Entre le terrain, les performances sportives et maintenant un parfum d’Hollywood dans les couloirs du Camp Nou, la vie blaugrana n’a jamais été aussi mouvementée.

Affaire à suivre…