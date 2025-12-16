FC Nantes Mercato : le recrutement d’un nouveau coach en janvier fait débat chez les Canaris

Ahmed Kantari a remplacé Luis Castro sur le banc du FC Nantes, dans la tourmente. Mais les Kita doivent-ils faire appel à un autre coach pour 2026 ? C’est notre débat…

« J’ai des doutes sur Kantari, mais souhaitons-lui bonne chance »

« Tout d’abord, je n’ai pas été surpris par le licenciement de Luis Castro, ni sur le fond ni sur la forme. Le Portugais n’avait pas de bons résultats et il était un parfait fusible, les Kita ne pouvant quand même pas se virer eux-mêmes. Ce qui m’a surpris en revanche, c’est la nomination d’Ahmed Kantari. Son statut d’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré, son expérience conclue par une relégation en National à Valenciennes… Je comprends le désarroi des supporters. Comme eux, je doute que Kantari soit le coach idoine, l’homme de la situation pour sauver le FC Nantes de la relégation.

Le climat est hostile et on peut redouter l’accueil qui lui sera réservé à la Beaujoire, alors qu’il faudra l’union sacrée pour aider les Canaris à s’en sortir. Etant correspondant à Saint-Etienne depuis près de 30 ans, j’aurais conseillé aux Kita de faire appel à Olivier Dall’Oglio. Un homme intègre, travailleur, un vrai professionnel, qui était très apprécié de son vestiaire et de tout le monde à l’ASSE, qu’il avait aidée à remonter en Ligue 1. Avec lui, je pense que les Canaris auraient été entre de bonnes mains. Espérons que ce sera le cas avec Kantari, que je ne vois pas remis en cause par les Kita malgré son premier match raté, surtout qu’il arrive avec un nouveau staff…»

Laurent HESS

« Mieux vaut mettre l’argent sur les joueurs »

« Je suis comme Laurent, je ne crois pas du tout qu’Ahmed Kantari soit l’homme de la situation. Mais vu les finances du FC Nantes, et même si les Kita ont décidé de délier les cordons de la bourse cet hiver, la direction ne pourra pas recruter une équipe entière et un staff technique. Il faudra faire un choix. Et à mon avis, l’urgence se trouve au niveau du terrain, pas du banc. Car une bonne équipe avec un mauvais coach à plus de chances de s’en sortir qu’une mauvaise équipe avec un bon coach. On l’a vu avec Luis Castro lors de la première partie de saison…

Il y a trop de manque dans le onze actuel pour espérer conserver suffisamment d’argent afin d’attirer un coach expérimenté. Dans un monde idéal, il faudrait un défenseur central, un milieu défensif, un milieu offensif et un attaquant. Quatre joueurs à qui il faudra en plus accorder un gros salaire pour les convaincre de venir dans une telle galère. Donc, oui, Ahmed Kantari n’est pas l’entraîneur idoine pour le FC Nantes mais non, recruter un nouveau coach n’est pas une priorité. »

Raphaël NOUET