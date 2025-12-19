OM : Longoria vous-t-il convaincu en vue de la seconde partie de saison ?

Présent en conférence de presse à la mi-saison, le président de l’OM Pablo Longoria a délivré un discours clair pour la suite. Avez-vous été convaincu ? Le débat est ouvert.

Oui

« Le discours de Pablo Longoria m’a convaincu pour la seconde partie de saison. Ce qui ressort avant tout, c’est une vraie cohérence entre l’ambition sportive et la réalité économique, sans langue de bois ni promesses irréalistes. Il assume un mercato d’hiver mesuré, mais ciblé, en expliquant précisément où l’effectif peut être amélioré sans fragiliser l’équipe, tout en fermant la porte aux départs majeurs comme celui de Höjbjerg. Son analyse du bilan sportif est lucide, ni euphorique ni alarmiste, avec des chiffres précis qui montrent que l’OM est dans les clous de ses objectifs, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.

Surtout, sa communication sur Roberto De Zerbi envoie un signal fort de stabilité et de confiance, indispensable pour construire sur la durée. En parlant aussi ouvertement des infrastructures et du déménagement au Prado, Longoria montre aussi qu’il ne pense pas seulement au court terme, mais à l’avenir global du club. Cette vision structurée, posée et assumée donne le sentiment que l’OM avance enfin avec un cap clair, et c’est exactement ce qu’on attend pour attaquer la deuxième partie de saison avec sérénité et ambition. Place désormais au terrain… après la bûche. »

Bastien AUBERT

Il aurait pu faire mieux

« Je suis un grand fan de Pablo Longoria alors je ne vais pas commencer à dire du mal de lui. Je suis d’accord avec l’analyse de Bastien mais je vais un peu faire la fine bouche en regrettant que l’Espagnol ne profite pas de ce genre de conférences de presse pour régler des comptes. Admettons que ce ne soit pas dans son tempérament mais, dans ces cas-là, vu que la conférence est préparée, il pourrait venir avec des notes et cartonner certains « ennemis » du club.

Je pense bien évidemment à tous ceux qui, à la Ligue, se sont opposés à la révolution que l’OM et le RC Lens étaient prêts à lancer pour rester inféodés au PSG. Ce qui a débouché sur la nomination du détestable et détesté Olivier Létang à un rôle majeur. Ou encore à Waldemar Kita, qui a cru bon de faire la morale à Longoria lors d’une AG de la LFP après ses critiques contre les arbitres… avant d’en faire de même cette saison. Le Polonais n’a honte de rien, il mériterait que quelqu’un lui mette le nez dans ses contradictions. Canal+ et beIN mériteraient également des taquets pour essayer de torpiller Ligue 1+ alors qu’ils ont flingué les droits TV. Quand il est question de bilan économique d’un club, les sommes ridicules allouées au titre de droits TV ne peuvent être passées sous silence. J’aimerais que le président de l’OM soit à l’image de la devise du club, qu’il aille droit au but, qu’il soit offensif. C’est mon seul petit regret concernant cette conférence de presse. »

Raphaël NOUET