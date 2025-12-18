À LA UNE DU 18 DéC 2025
OM Mercato : Longoria lâche un scoop sur l’avenir de Greenwood

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 13:01
💬 Commenter
Mason Greenwood avec son trophée d'homme du match après la victoire de l'OM sur Monaco (1-0).

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Mason Greenwood à l’OM, Pablo Longoria ne s’est pas caché derrière son petit doigt. 

Partira ou partira pas ? Depuis des semaines, l’avenir de Mason Greenwood à l’OM est sur la table des rumeurs du mercato. Forcément interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Pablo Longoria a répondu en lâchant un scoop sur sa situation contractuelle. 

Un contrat évolutif à l’OM

« Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille possède 60% des droits sur Mason. Et si on se qualifie l’année prochaine en Ligue des champions, 5% seront ajoutés », a-t-il affirmé devant les médias. Ce même Longoria a ajouté qu’il comptait sur Greenwood et le voyait comme un « joueur important de l’OM », avec un vrai motif de satisfaction pour sa part : le voir enfin progresser dans le rempli défensif en plus de son potentiel offensif. 

