ASSE Mercato : Horneland clarifie l’avenir de Davitashvili et Stassin

Eirik Horneland s’est prononcé ce vendredi sur l’avenir de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin à l’ASSE et sur le prochain Mercato.

Auteur d’un doublé contra Bastia (2-2), Zuriko Davitashvili, l’homme en forme de l’ASSE en cette fin d’année, sera-t-il toujours Stéphanois après le Mercato ? A cette question, le Géorgien a donné un élément de réponse ce vendredi en conférence de presse. « Je ne pense pas du tout au Mercato, a-t-il soutenu. Mon objectif, c’est de continuer à travailler dur pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. J’ai marqué 8 buts, c’est pas mal. Je sais que je peux faire mieux. Je ne me suis pas fixé un nombre de buts. 15, 20 buts, c’est sûr que ce serait bien. Mais ce qui compte, c’est d’être performant, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. Si je peux aider l’équipe, je serai content. Je me sens bien et je sais que je peux faire mieux. Ce qui compte, c’est de ramener le club en Ligue 1. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. »

Horneland content de son duo d’attaquants

Eirik Horneland a lui aussi évoqué l’avenir de l’ancien girondin, ainsi que celui de Lucas Stassin. « Il y a eu beaucoup d’agitation autour de Zuriko cet été. Il a pu perdre sa concentration mais on a parlé de ses ambitions et une fois qu’il est redevenu focus, il a été très bon. C’est très agréable de travailler avec lui, c’est un bon gars, je l’apprécie beaucoup. Et je ne m’inquiète pas pour janvier. Il n’aura pas de sautes de concentration, on a réglé le souci avec lui. Lucas est dans la même situation.Il y a eu beaucoup de bruits, de communication autour de lui. Il est revenu blessé de Belgique mais depuis qu’il a repris il travaille très bien. C’est le meilleur Lucas que je vois depuis le début de la saison. » Un Stassin qui semble donc avoir la tête à l’ASSE, à en croire son coach…