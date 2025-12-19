OM : deux recrues à la rescousse, De Zerbi est aux anges !

L’OM va enregistrer les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, arrivés l’été dernier. A la grande satisfaction de Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi a annoncé en conférence de presse les retours de Traoré et Médina pour le match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, ce dimanche (14h45). « Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants», a glissé le coach de l’OM.

De Zerbi ravi des retours de Medina et Traoré à l’OM

Absents de longue date, Hamed Junior Traoré (25 ans) et Facundo Medina (26 ans) sont donc de nouveau opérationnels. Et De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction… « Medina a ce qu’il nous manque un peu : la folie positive, la personnalité, un peu de méchanceté. On n’aurait pas pris le but contre Toulouse avec lui. Et Traoré peut jouer en 10 et nous permettre de faire respirer (Igor) Paixão et (Mason) Greenwood. Quand il se sent bien, il peut faire la différence ». Arrivé de Bournemouth après un prêt convaincant à Auxerre, (10 buts en Ligue 1), Traoré n’a joué qu’un match avec l’OM, le 31 août, à Lyon (0-1). Medina a à peine plus joué a quant à lui joué quatre matchs avant de soigner sa cheville.