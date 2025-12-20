OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’OM va enregistrer les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, arrivés l’été dernier. Mais Roberto De Zerbi ne devrait pas les faire débuter…

Roberto De Zerbi a annoncé en conférence de presse les retours de Traoré et Médina pour le match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, ce dimanche (14h45). « Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants», a glissé le coach de l’OM.

Nadir et Vaz titulaires

Pour son déplacement sur la pelouse du Stade Marcel Verchère dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’OM devra jouer sans Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd, à la Coupe d’Afrique des Nations. InformaTreize dévoile la compo probable de De Zerbi. Selon le site pro Olympiens, De Lange sera aligné dans les buts. L’Italien devrait mettre en place un 4-2-3-1 avec Weah, Pavard, Balerdi et Emerson en défense, Hojbjerg et Vermeeren au milieu avec un trio Greenwood-Nadir-Paixao pour alimenter Vaz, aligné à la pointe de l’attaque. Plutôt logique compte tenu des absences, même s’il n’est pas exclu que certains titulaires soufflent un peu. On pense notamment à Mason Greenwood.