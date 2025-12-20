À LA UNE DU 20 DéC 2025
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
[09:00]RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !
[08:30]OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
[07:30]FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !
[07:00]PSG : c’est de plus en plus tendu entre le staff de Luis Enrique et Ousmane Dembélé !
[06:00]OGC Nice – ASSE : les Aiglons complètement déplumés face aux Verts !
[05:00]PSG : Safonov avait-il enfin gagné sa place de titulaire devant Chevalier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 08:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’OM va enregistrer les retours de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, arrivés l’été dernier. Mais Roberto De Zerbi ne devrait pas les faire débuter…

Roberto De Zerbi a annoncé en conférence de presse les retours de Traoré et Médina pour le match de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, ce dimanche (14h45). « Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants», a glissé le coach de l’OM.

Nadir et Vaz titulaires

Pour son déplacement sur la pelouse du Stade Marcel Verchère dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’OM devra jouer sans Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd, à la Coupe d’Afrique des Nations. InformaTreize dévoile la compo probable de De Zerbi. Selon le site pro Olympiens, De Lange sera aligné dans les buts. L’Italien devrait mettre en place un 4-2-3-1 avec Weah, Pavard, Balerdi et Emerson en défense, Hojbjerg et Vermeeren au milieu avec un trio Greenwood-Nadir-Paixao pour alimenter Vaz, aligné à la pointe de l’attaque. Plutôt logique compte tenu des absences, même s’il n’est pas exclu que certains titulaires soufflent un peu. On pense notamment à Mason Greenwood.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot