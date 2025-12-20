À LA UNE DU 20 DéC 2025
[11:30]FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City
[11:00]ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
[09:00]RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !
[08:30]OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
[07:30]FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !
[07:00]PSG : c’est de plus en plus tendu entre le staff de Luis Enrique et Ousmane Dembélé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 11:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le repositionnement de Ben Old à l’ASSE en tant que latéral gauche semble profiter à Zuriko Davitashvili. Et le Géorgien ne s’en cache pas.

Auteur d’un doublé contra Bastia (2-2), Zuriko Davitashvili est l’homme en forme de l’ASSE en cette fin d’année. Le Géorgien a claqué 8 buts lors de cette première partie de saison, il est le meilleur buteur stéphanois de la phase aller, et le co-meilleur buteur de Ligue 2. En conférence de presse hier, le Géorgien a clarifié sion avenir. « Je ne pense pas du tout au Mercato, a-t-il soutenu. Mon objectif, c’est de continuer à travailler dur pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. J’ai marqué 8 buts, c’est pas mal. C’est ni bien ni mal, c’est moyen. Je sais que je peux faire mieux. Je ne me suis pas fixé un nombre de buts. 15, 20 buts, c’est sûr que ce serait bien. Mais ce qui compte, c’est d’être performant, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. Si je peux aider l’équipe, je serai content. Je me sens bien et je sais que je peux faire mieux. Ce qui compte, c’est de ramener le club en Ligue 1. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. »

Davitashvili pas surpris par Ben Old

Et Davitashvili, questionné sur le repositionnement de Ben Old, a aussi souligné son entente avec le Kiwi, improvisé latéral gauche par Eirik Horneland en l’absence du titulaire du poste, Ebenezer Annan. « Je ne suis pas surpris par les automatismes et les relations qu’on arrive à créer sur le terrain, a confié l’ancien Girondin. C’est quelque chose qu’on travaille au quotidien à l’entraînement. J’ai été un peu surpris de le voir évoluer au poste de latéral gauche à Dunkerque, mais il a livré un match de bon niveau, même à cette position. Il a les qualités pour jouer à ce poste et il a bien compris ce qu’il fallait faire.
C’est un joueur avec lequel j’ai plaisir à évoluer, surtout qu’il peut avancer balle au pied, ouvrir des espaces pour moi et m’offrir des situations de un contre un. » Ce dont Zuriko a bien profité face à Bastia !

Les Stats de Davitashvili cette saison en Ligue 2

  • 8 buts en 15 matchs de Ligue 2 – ~0.67 buts/90 min
  • 1 passe décisive
  • 86.2 % de passes réussies
  • 1.26 passes clés par match

Ses Stats en carrière

  • Buts : 47
  • Passes décisives : 21
  • Cartons jaunes : 26
  • Cartons rouges : 0

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot