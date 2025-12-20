ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts

Le repositionnement de Ben Old à l’ASSE en tant que latéral gauche semble profiter à Zuriko Davitashvili. Et le Géorgien ne s’en cache pas.

Auteur d’un doublé contra Bastia (2-2), Zuriko Davitashvili est l’homme en forme de l’ASSE en cette fin d’année. Le Géorgien a claqué 8 buts lors de cette première partie de saison, il est le meilleur buteur stéphanois de la phase aller, et le co-meilleur buteur de Ligue 2. En conférence de presse hier, le Géorgien a clarifié sion avenir. « Je ne pense pas du tout au Mercato, a-t-il soutenu. Mon objectif, c’est de continuer à travailler dur pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. J’ai marqué 8 buts, c’est pas mal. C’est ni bien ni mal, c’est moyen. Je sais que je peux faire mieux. Je ne me suis pas fixé un nombre de buts. 15, 20 buts, c’est sûr que ce serait bien. Mais ce qui compte, c’est d’être performant, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. Si je peux aider l’équipe, je serai content. Je me sens bien et je sais que je peux faire mieux. Ce qui compte, c’est de ramener le club en Ligue 1. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. »

Davitashvili pas surpris par Ben Old

Et Davitashvili, questionné sur le repositionnement de Ben Old, a aussi souligné son entente avec le Kiwi, improvisé latéral gauche par Eirik Horneland en l’absence du titulaire du poste, Ebenezer Annan. « Je ne suis pas surpris par les automatismes et les relations qu’on arrive à créer sur le terrain, a confié l’ancien Girondin. C’est quelque chose qu’on travaille au quotidien à l’entraînement. J’ai été un peu surpris de le voir évoluer au poste de latéral gauche à Dunkerque, mais il a livré un match de bon niveau, même à cette position. Il a les qualités pour jouer à ce poste et il a bien compris ce qu’il fallait faire.

C’est un joueur avec lequel j’ai plaisir à évoluer, surtout qu’il peut avancer balle au pied, ouvrir des espaces pour moi et m’offrir des situations de un contre un. » Ce dont Zuriko a bien profité face à Bastia !

Les Stats de Davitashvili cette saison en Ligue 2

8 buts en 15 matchs de Ligue 2 – ~0.67 buts/90 min

– ~0.67 buts/90 min 1 passe décisive

86.2 % de passes réussies

1.26 passes clés par match

Ses Stats en carrière

Buts : 47

47 Passes décisives : 21

21 Cartons jaunes : 26

26 Cartons rouges : 0