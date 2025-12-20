PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Fontenay en Coupe de France

Voici la compo officielle du PSG pour affronter le Vendée Fontenay Football en 32es de Coupe de France.
Ce samedi, le PSG se déplace à Nantes pour affronter le Vendée Fontenay Football (N3) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique, qui titularise pour la première fois le jeune gardien Renato Marin. Coup d’envoi à 21h au stade de la Beaujoire.
La compo du PSG
Marin – Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Doué, Ramos, Dembélé (cap).
