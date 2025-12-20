À LA UNE DU 20 DéC 2025
[21:43]RC Lens Mercato : Thauvin snobé par plusieurs clubs… dont l’OGC Nice de Franck Haise ?
[21:24]Real Madrid Mercato : un patron recommandé par Ronaldo recruté cet hiver à prix cassé ?
[21:02]RC Lens Mercato : Khusanov de retour cet hiver ? Manchester City a donné sa réponse
[20:40]ASSE Mercato : le plus gros flop de Kilmer identifié, il a coûté 22 M€ !
[20:07]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Fontenay en Coupe de France
[19:55]FC Nantes : Luis Castro retrouve déjà un club, fin de la piste pour l’ASSE (officiel)
[19:45]Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Séville FC
[19:39]Mercato : Antoine Griezmann à l’OL, les supporters préfèrent en rire
[19:14]OM : Longoria a provoqué un énorme séisme au sein du foot français
[18:47]RC Lens : deux Sang et Or sont entrés dans l’histoire… mais pas pour les bonnes raisons !
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Fontenay en Coupe de France

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 20:07
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, en conférence de presse avant d'affronter le Flamengo.
Voici la compo officielle du PSG pour affronter le Vendée Fontenay Football en 32es de Coupe de France.

Ce samedi, le PSG se déplace à Nantes pour affronter le Vendée Fontenay Football (N3) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique, qui titularise pour la première fois le jeune gardien Renato Marin. Coup d’envoi à 21h au stade de la Beaujoire.

La compo du PSG

Marin – Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Doué, Ramos, Dembélé (cap).

