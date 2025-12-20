OM : flashé en Lamborghini, permis invalide… la chute d’un ancien chouchou de Longoria

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Recruté par Pablo Longoria, qui l’appréciait beaucoup, et annoncé comme une pépite à son arrivée à l’OM en 2022, Isaak Touré n’a jamais confirmé. Entre blessures, prêts peu convaincants et dérapages extra-sportifs, le grand espoir olympien peine à relever la tête, désormais à Lorient.

Marseille, le rêve brisé d’un géant attendu

Isaak Touré débarquait à l’Olympique de Marseille auréolé de sa formation au HAC et d’un potentiel physique hors norme. Promis à un bel avenir sous les couleurs olympiennes, le défenseur n’a pourtant jamais trouvé sa place sur la Canebière : manque de temps de jeu, difficultés d’adaptation, Touré collectionne alors les bouts de matchs, sans jamais convaincre totalement le staff marseillais qu’il pouvait devenir un cadre défensif.

Prêts en cascade et promesses non tenues

Face à l’absence de perspectives à l’OM, Isaak Touré file à l’AJ Auxerre en prêt pour s’aguerrir, mais ne parvient pas à bousculer la hiérarchie. Son transfert à Lorient suscite encore l’espoir d’un nouveau départ, vite contrarié par une nouvelle parenthèse à l’Udinese, où la malchance le rattrape : rupture des ligaments croisés contre l’AS Rome, puis grave entorse à la cheville. Un enchaînement difficile qui le tient trop longtemps loin des pelouses et de la Ligue 1.

Loin de l’OM, une spirale négative chez les Merlus

Revenu blessé à Lorient début 2025, Isaak Touré n’apparaît que sporadiquement avec la réserve en National 2. Physiquement atteint, il reste bloqué aux portes du groupe pro. La patience s’effrite à Lorient comme chez ceux qui l’avaient vu éclore avec les Bleus Espoirs et rêver d’un destin marseillais. Aujourd’hui, l’ancien olympien semble emprisonné dans une suite de déconvenues à laquelle s’ajoute désormais une gestion extra-sportive sous tension.

Nouvelle polémique : interpellé au volant, permis à zéro

Pour ne rien arranger, Isaak Touré s’est illustré loin des terrains. Selon Le Parisien, il a été flashé à Versailles au volant d’une Lamborghini Urus, puis interpellé par la police sans aucun point sur son permis. Résultat : audition au commissariat et image ternie d’un joueur déjà en délicatesse.

Quel rebond possible après l’OM ?

À seulement 22 ans, Isaak Touré doit désormais reconstruire sa carrière. Isolé par les blessures, fragilisé par ses récents déboires personnels et sans vraie place à Lorient, l’ancien Marseillais se retrouve à la croisée des chemins. Sa réintégration parmi l’élite semble compromise tant que la spirale négative n’est pas brisée. Entre l’ombre de l’OM et l’incertitude de son avenir, sa trajectoire invite à la prudence tant la bascule vers l’oubli est rapide dans le football moderne.

Un destin suspendu, l’appel au sursaut

Pour Isaak Touré, l’OM restera le club du regret et de l’occasion manquée. Le défenseur, qui devait incarner l’avenir, n’a pas franchi le cap olympien. Reste à savoir s’il saura saisir une ultime chance de rebondir, alors que Lorient et la Ligue 1 l’attendent toujours. Tout autre scénario signifierait que le croisement marseillais aura marqué bien plus qu’une simple étape dans la carrière d’un jeune talent, devenu symbole d’une génération à risques.