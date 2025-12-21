À LA UNE DU 21 DéC 2025
[20:55]ASSE : un gros imbroglio a éclaté à Nice, Horneland se fait dézinguer !
[20:39]Mercato : une piste rêvée par l’OM, l’ASSE et le Stade Rennais va filer… à l’OL !
[20:25]OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL, LOSC : le tirage des 16es de finale de la Coupe de France
[20:00]RC Lens Mercato : du renfort en attaque, ça fait débat chez les Sang et Or
[19:32]Coupe de France : le Stade Rennais se qualifie contre Les Sables Vendée, les choses à retenir du match (3-0)
[19:16]OL Mercato : promis à Lyon, Endrick (Real Madrid) envoyé en Premier League !
[18:44]OM : loin de Marseille, Thauvin (RC Lens) a infligé un revers à Greenwood
[18:21]FC Barcelone : Koundé touché, Yamal chambreur… les faits marquants de la victoire à Villarreal (0-2)
[18:14]FC Nantes : Kantari tire la sonnette d’alarme malgré la qualification à Concarneau
[17:50]ASSE : Horneland lâche une vérité très crue, plusieurs Verts pointés du doigt après Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Coupe de France : le Stade Rennais se qualifie contre Les Sables Vendée, les choses à retenir du match (3-0)

Par William Tertrin - 21 Déc 2025, 19:32
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le Stade Rennais file en 16es de finale de la Coupe de France après un succès solide 3-0 contre Les Sables d’Olonne (N3). Un quart d’heure de folie a suffi, porté par un doublé de Breel Embolo et un match plein de Quentin Merlin, pour débloquer une rencontre longtemps accrochée. Vivez le scénario renversant de cette soirée bretonne où la patience et la puissance ont fait basculer le destin de la qualification.

Un match longtemps fermé face à des Sables d’Olonne coriaces

Rennes a vécu une première heure cauchemardesque pour un club de Ligue 1, bousculé par la combativité d’une belle formation vendéenne. Les Sables d’Olonne, pensionnaires de National 3, n’ont rien lâché. Leur défense a su déjouer tous les assauts rennais. À chaque vague offensive, la solidarité des visiteurs faisait trembler le Roazhon Park, symbole d’un vrai match deDavid contre Goliath en Coupe de France.

Il faudra attendre la 69e minute pour voir le verrou sauter. À ce moment du match, la tension monte, et la tribune rouge et noire commence à douter. Mais un homme va transformer la frustration en délivrance.

Breel Embolo, l’homme du quart d’heure fatal

Très discret jusque là, Breel Embolo change tout. Le Suisse, dont la puissance et le réalisme ont fait sa réputation à Monaco et en Bundesliga, libère Rennes par une frappe limpide sous la barre après un centre parfait d’Al-Tamari. Le héros de la soirée est lancé.

Dix minutes plus tard, Embolo double la mise d’une tête autoritaire sur une offrande de Quentin Merlin, précieux par son activité et la précision de ses centres. Ce même Merlin part en cavalier seul en contre, quatre minutes après, et enterre définitivement les espoirs vendéens. Un but, une passe décisive, Merlin s’est imposé comme l’autre homme fort de ce match.

Les faits marquants et la suite pour Rennes

Ce match confirme l’état d’esprit rennais sur la scène nationale. L’emprise dans le dernier quart d’heure, la percussion d’un attaquant comme Embolo et la montée en puissance de Merlin laissent entrevoir de belles perspectives pour la suite de la compétition. Les Vendéens, eux, sortent la tête haute, après avoir poussé un club de l’élite dans ses retranchements.

Rennes se projette désormais vers les 16es avec ambition, porté par l’énergie de son public et l’envie d’écrire une nouvelle page de son histoire en Coupe de France.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot