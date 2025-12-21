Coupe de France : le Stade Rennais se qualifie contre Les Sables Vendée, les choses à retenir du match (3-0)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Stade Rennais file en 16es de finale de la Coupe de France après un succès solide 3-0 contre Les Sables d’Olonne (N3). Un quart d’heure de folie a suffi, porté par un doublé de Breel Embolo et un match plein de Quentin Merlin, pour débloquer une rencontre longtemps accrochée. Vivez le scénario renversant de cette soirée bretonne où la patience et la puissance ont fait basculer le destin de la qualification.

Un match longtemps fermé face à des Sables d’Olonne coriaces

Rennes a vécu une première heure cauchemardesque pour un club de Ligue 1, bousculé par la combativité d’une belle formation vendéenne. Les Sables d’Olonne, pensionnaires de National 3, n’ont rien lâché. Leur défense a su déjouer tous les assauts rennais. À chaque vague offensive, la solidarité des visiteurs faisait trembler le Roazhon Park, symbole d’un vrai match deDavid contre Goliath en Coupe de France.

Il faudra attendre la 69e minute pour voir le verrou sauter. À ce moment du match, la tension monte, et la tribune rouge et noire commence à douter. Mais un homme va transformer la frustration en délivrance.

Breel Embolo, l’homme du quart d’heure fatal

Très discret jusque là, Breel Embolo change tout. Le Suisse, dont la puissance et le réalisme ont fait sa réputation à Monaco et en Bundesliga, libère Rennes par une frappe limpide sous la barre après un centre parfait d’Al-Tamari. Le héros de la soirée est lancé.

Dix minutes plus tard, Embolo double la mise d’une tête autoritaire sur une offrande de Quentin Merlin, précieux par son activité et la précision de ses centres. Ce même Merlin part en cavalier seul en contre, quatre minutes après, et enterre définitivement les espoirs vendéens. Un but, une passe décisive, Merlin s’est imposé comme l’autre homme fort de ce match.

Les faits marquants et la suite pour Rennes

Ce match confirme l’état d’esprit rennais sur la scène nationale. L’emprise dans le dernier quart d’heure, la percussion d’un attaquant comme Embolo et la montée en puissance de Merlin laissent entrevoir de belles perspectives pour la suite de la compétition. Les Vendéens, eux, sortent la tête haute, après avoir poussé un club de l’élite dans ses retranchements.

Rennes se projette désormais vers les 16es avec ambition, porté par l’énergie de son public et l’envie d’écrire une nouvelle page de son histoire en Coupe de France.