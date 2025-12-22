FC Nantes : Concarneau est-il le match du déclic pour Kantari ?

La qualification du FC Nantes face à Concarneau sera-t-elle le match du déclic pour Ahmed Kantari ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Fabien Chorlet lancent le débat.

« Quelques motifs d’espoir pour finir 2025 »

« La qualification du FC Nantes à Concarneau pourrait bien marquer le premier vrai tournant de l’ère Ahmed Kantari. Arrivé sur le banc depuis seulement deux matches, le coach nantais a déjà dû faire face à la réalité d’un effectif déséquilibré, en bricolant notamment une charnière axiale Radakovic-Cozza qui a souvent donné des sueurs froides, preuve que tout n’est pas encore en place. Mais au-delà de ce point noir, Kantari a surtout montré une vraie capacité d’adaptation et de lecture du jeu, avec des choix forts qui se sont révélés payants, comme la titularisation de Deuff au milieu pour apporter de l’impact et de la simplicité, ou celle de Centonze côté droit, précieux dans son volume et sa polyvalence.

Tactiquement, le FC Nantes a aussi affiché une certaine souplesse, capable de passer d’un 4-4-2 à un 5-2-3 selon les temps forts et les besoins défensifs, un signe encourageant pour un entraîneur encore en phase de prise de repères. Dans ce contexte, et avec un mercato de janvier annoncé comme actif, cette qualification pourrait bien servir de déclic, à la fois dans les têtes et dans la construction du projet Kantari, en redonnant confiance au groupe et en posant les premières bases d’une équipe plus cohérente et compétitive. »

Bastien AUBERT

« Selon moi, il est difficile de parler de match déclic pour le FC Nantes après une victoire face à une équipe de National 1. Même si Ahmed Kantari a fait tourner en défense en titularisant Uros Radakovic et Nicolas Cozza, les trois buts encaissés montrent que le FCN est encore en convalescence. Le fait que le successeur de Luis Castro ait évolué en 4-4-2 et en 5-2-3 lors de cette rencontre montre plutôt qu’il tâtonne et qu’il n’a pas encore trouvé la bonne formule.

Il faudra attendre les premiers matchs de 2026 pour véritablement juger. Un résultat positif au Vélodrome contre l’OM ou une victoire face à l’OGC Nice en 16ᵉ de finale de la Coupe de France pourrait constituer le vrai déclic pour Kantari et ses Canaris. »

Fabien CHORLET