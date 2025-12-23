OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Des nouvelles du défenseur central de l’OM et du Maroc, Nayef Aguerd, sont tombées. Elles sont rassurantes.

Ce lundi, le journaliste marocain, Taha Imani, a rapporté que Nayef Aguerd souffrirait toujours de sa pubalgie et qu’il pourrait manquer le reste de la phase de poules de la CAN 2025. Selon ses informations, le défenseur central de l’Olympique de Marseille pourrait même être contraint à une opération, ce qui l’éloignerait des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Une possible fin de saison pour Aguerd démentie !

Mais tout Marseille peut souffler, la situation de Nayef Aguerd ne serait en réalité pas si inquiètante. D’après le compte X @youssefamz13, suiveur du football marocain, le joueur marseillais ne ressentirait qu’une gêne légère et n’aurait passé des examens que par précaution. « Pour Nayef Aguerd, c’est surtout par précaution concernant sa pubalgie qu’il passe des examens. Il ressent une petite gêne. Le staff se veut rassurant et souhaitait passer ses examens par précaution. Je me suis promis de pas tweeter mais les fake news ça va un moment. »