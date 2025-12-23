À LA UNE DU 23 DéC 2025
[10:28]OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !
[10:13]ASSE Mercato : deux priorités ciblées par Kilmer, un hiver à haut risque pour les Verts
[09:50]Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real
[09:30]RC Lens : un flop industriel des Sang et Or meilleur buteur de la CAN ?
[09:11]OL Mercato : coup dur de dernière minute pour Endrick (Real Madrid) !
[08:48]OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !
[08:15]OL Mercato : Endrick envoie un buteur très courtisé au FC Nantes ! 
[07:45]PSG Mercato : la short-list de Luis Enrique a fuité, six noms ciblés cet hiver ! 
[07:19]ASSE : les Verts tiennent une première recrue hivernale qui vient de Ligue 2 ! 
[07:00]OM : dans le rouge, McCourt cherche un nouvel actionnaire ! 
OM : fin de saison pour Aguerd ? Le verdict est tombé !

Par Fabien Chorlet - 23 Déc 2025, 08:48
Nayef Aguerd sous le maillot marocain
Des nouvelles du défenseur central de l’OM et du Maroc, Nayef Aguerd, sont tombées. Elles sont rassurantes.

Ce lundi, le journaliste marocain, Taha Imani, a rapporté que Nayef Aguerd souffrirait toujours de sa pubalgie et qu’il pourrait manquer le reste de la phase de poules de la CAN 2025. Selon ses informations, le défenseur central de l’Olympique de Marseille pourrait même être contraint à une opération, ce qui l’éloignerait des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Une possible fin de saison pour Aguerd démentie !

Mais tout Marseille peut souffler, la situation de Nayef Aguerd ne serait en réalité pas si inquiètante. D’après le compte X @youssefamz13, suiveur du football marocain, le joueur marseillais ne ressentirait qu’une gêne légère et n’aurait passé des examens que par précaution. « Pour Nayef Aguerd, c’est surtout par précaution concernant sa pubalgie qu’il passe des examens. Il ressent une petite gêne. Le staff se veut rassurant et souhaitait passer ses examens par précaution. Je me suis promis de pas tweeter mais les fake news ça va un moment. »

