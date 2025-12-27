CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Bénin s’est imposé face au Botswana (1-0) ce samedi, juste avant le choc Sénégal-RD Congo…

Battus respectivement par la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le groupe D, le Bénin affrontait le Botswana pour le compte de la 2e journée de cette CAN, ce samedi, et les Guépards, qui pouvaient compter sur le retour de leur capitaine, l’ex-Brestois Steve Mounié, et du Lorientais Aiyegun Tosin, se sont imposés au stade Olympique de Rabat, grâce à un but signé Yohan Roche (28e).

Première victoire du Bénin à la CAN

S’ils ont plusieurs occasions de plier la rencontre, les protégés de Gernot Rohr ont tenu bon pour valider leur premier succès de leur histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations. Les Béninois restent troisièmes derrière la RD Congo et le Sénégal, avant de jouer leur dernier match face aux Sénégalais, mardi. Mais c’est bien un match à 3 qui se dessine dans ce groupe, où le Sénégal et la RD Congo, qui s’affrontent ce samedi, n’auront pas le droit à l’erreur.