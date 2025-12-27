À LA UNE DU 27 DéC 2025
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
[15:00]FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !
[14:00]ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset
[13:25]PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club
[13:01]RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or
[12:30]FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 15:57
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le Bénin s’est imposé face au Botswana (1-0) ce samedi, juste avant le choc Sénégal-RD Congo…

Battus respectivement par la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le groupe D, le Bénin affrontait le Botswana pour le compte de la 2e journée de cette CAN, ce samedi, et les Guépards, qui pouvaient compter sur le retour de leur capitaine, l’ex-Brestois Steve Mounié, et du Lorientais Aiyegun Tosin, se sont imposés au stade Olympique de Rabat, grâce à un but signé Yohan Roche (28e).

Première victoire du Bénin à la CAN

S’ils ont plusieurs occasions de plier la rencontre, les protégés de Gernot Rohr ont tenu bon pour valider leur premier succès de leur histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations. Les Béninois restent troisièmes derrière la RD Congo et le Sénégal, avant de jouer leur dernier match face aux Sénégalais, mardi. Mais c’est bien un match à 3 qui se dessine dans ce groupe, où le Sénégal et la RD Congo, qui s’affrontent ce samedi, n’auront pas le droit à l’erreur.

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes