À LA UNE DU 28 DéC 2025
[15:43]CAN 2025 : battu par la Mozambique malgré un but d’Aubameyang, le Gabon envoie un sacré taquet à l’OM
[15:00]FC Nantes Mercato : les Kita doivent-ils ouvrir la porte à Matthis Abline ?
[14:00]FC Barcelone Mercato : Nathan Aké au Barça, la piste fait débat
[13:30]ASSE : une distinction surprenante pour Aïmen Moueffek
[13:00]CAN : Hakimi vole au secours de Regragui, il va rejouer demain !
[12:30]LOSC, OGC Nice Mercato : les Dogues et les Aiglons foncent sur Medina !
[12:00]Liga : Scandale au Real Madrid, une employée balance et c’est du lourd !
[11:30]OM : Greenwood avec 11 joueurs du PSG et Luis Enrique, Marseille s’insurge !
[11:00]ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat
[10:30]Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso
ASSE : une distinction surprenante pour Aïmen Moueffek

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 13:30
💬 Commenter
Le site Peuple Vert vient d’élire Aïmen Moueffek joueur de l’année 2025 à l’ASSE…

Cela peut paraître surprenant tant il a encore été freiné par les blessures, son éternel souci, mais Aïmen Moueffek est selon Peuple Vert le meilleur joueur stéphanois de l’année 2025. On pouvait davantage imaginer que Zuriko Davitashvili, voire Lucas Stassin, soient récompensés, mais le site se justifie en glissant que le milieu de terrain, avec une moyenne de 6/10, a été le joueur le mieux noté lors de cette année, à l’ASSE.

Il n’a perdu que deux matches cette saison

« Ce chiffre, loin d’être anodin, traduit une réalité : Moueffek a rarement été en difficulté, rarement absent du débat, et souvent décisif dans l’équilibre collectif. Son titre de meilleur joueur de l’année repose ainsi sur une addition de rencontres solides, en Ligue 1 comme en Ligue 2, plutôt que sur des coups d’éclat isolés », estime Peuple Vert. Qui ajoute : « En 2025, l’ASSE n’a peut-être pas tout réussi sportivement. Mais elle a trouvé en Aïmen Moueffek un repère. Constant, fiable, impliqué. Un joueur de l’ombre devenu, logiquement, le visage fort de l’année. Il ne reste qu’à espérer que les pépins physiques vont s’éloigner de lui en 2026… » Un souhait qu’on ne peut que partager. On notera que cette saison, Moueffek n’a débuté que 9 matchs, en Ligue 2, pour un bilan de 6 victoires, 1 nuls et 2 défaites. Une stat qui confirme que l’ASSE est plus performante avec lui que sans lui.

