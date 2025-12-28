ASSE : une distinction surprenante pour Aïmen Moueffek

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le site Peuple Vert vient d’élire Aïmen Moueffek joueur de l’année 2025 à l’ASSE…

Cela peut paraître surprenant tant il a encore été freiné par les blessures, son éternel souci, mais Aïmen Moueffek est selon Peuple Vert le meilleur joueur stéphanois de l’année 2025. On pouvait davantage imaginer que Zuriko Davitashvili, voire Lucas Stassin, soient récompensés, mais le site se justifie en glissant que le milieu de terrain, avec une moyenne de 6/10, a été le joueur le mieux noté lors de cette année, à l’ASSE.

Il n’a perdu que deux matches cette saison

« Ce chiffre, loin d’être anodin, traduit une réalité : Moueffek a rarement été en difficulté, rarement absent du débat, et souvent décisif dans l’équilibre collectif. Son titre de meilleur joueur de l’année repose ainsi sur une addition de rencontres solides, en Ligue 1 comme en Ligue 2, plutôt que sur des coups d’éclat isolés », estime Peuple Vert. Qui ajoute : « En 2025, l’ASSE n’a peut-être pas tout réussi sportivement. Mais elle a trouvé en Aïmen Moueffek un repère. Constant, fiable, impliqué. Un joueur de l’ombre devenu, logiquement, le visage fort de l’année. Il ne reste qu’à espérer que les pépins physiques vont s’éloigner de lui en 2026… » Un souhait qu’on ne peut que partager. On notera que cette saison, Moueffek n’a débuté que 9 matchs, en Ligue 2, pour un bilan de 6 victoires, 1 nuls et 2 défaites. Une stat qui confirme que l’ASSE est plus performante avec lui que sans lui.