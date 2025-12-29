L’Algérie renoue avec l’espoir et la confiance. Après deux éditions de souffrance, les Fennecs ont décroché leur billet pour les 8es de finale de la CAN 2025, et ce dès la deuxième journée. À en croire Riyad Mahrez, la qualité des terrains joue son rôle.

Porté par un Riyad Mahrez lucide et investi, l’Algérie retrouve ambition et sérénité, à la lumière d’une victoire pleine de maîtrise face au Burkina Faso (1-0). L’heure était à la joie et au soulagement pour le capitaine et ses coéquipiers, qui entendent écrire un nouveau chapitre doré.

L’Algérie de retour au premier plan

La scène a une saveur particulière pour les supporters algériens. Privée du second tour depuis son sacre en 2019, la sélection redevient une puissance incontournable de la CAN. Enchaîner deux victoires consécutives – et s’assurer la première place du groupe – illustre une renaissance attendue après les désillusions des deux dernières campagnes. « On avait tous cet objectif en tête : se qualifier et aller loin », a souligné Rayan Aït-Nouri à l’issue du match, rappelant l’état d’esprit combatif et le goût du collectif retrouvé. Le public, éprouvé par les déceptions passées, laisse éclater sa joie, conscient que l’équipe vient d’effacer des mois de doutes pour réaffirmer sa place parmi les candidats les plus crédibles au sacre.

Mahrez souligne l’importance des conditions de jeu

Souriant mais réaliste, Mahrez n’a pas boudé son plaisir devant la qualification. Mais l’ailier n’a pas manqué d’insister sur le rôle décisif des conditions de jeu retrouvées : « On ne va pas se mentir, les conditions sont optimales. Un super terrain, un bon climat… Ça fait la différence pour nous. » Le capitaine insiste : les précédents échecs avaient été marqués par des terrains difficiles, une ambiance tendue, et une confiance vacillante. Cette CAN 2025, avec son climat propice, une pelouse impeccable et le soutien du public, relance la dynamique. Mahrez en est convaincu : « Quand tu joues dans un stade comme ça, une pelouse comme ça, avec un public proche de toi… C’est différent. » Dans cet élan, la performance collective s’est nettement améliorée comme l’a montré la solidité face au Burkina Faso. Le groupe progresse, défend mieux, ose davantage, portée par un esprit de conquête.

Ambitions et marge de progression pour les Fennecs

Point de triomphalisme chez le leader des Verts. Mahrez se montre lucide : « On peut mieux faire. Ce n’est qu’une étape. » Il admet volontiers que, malgré la qualification, le plus difficile reste à venir. « C’est le foot, parfois, on se sent mieux, on est dans de bonnes conditions, l’équipe tourne bien et c’est là que les individualités ressortent. Mais il faut continuer à élever le niveau si on veut aller au bout. » L’expérience acquise lors des précédentes campagnes sert aujourd’hui de point d’appui. Tous les cadres – Mahrez le premier – sont déterminés à transformer cette dynamique en élan durable et insistent sur la détermination collective : « On est tous investis, tout le monde court pour tout le monde. On va se concentrer sur la suite maintenant, car il reste du travail. » La sélection emmenée par Vladimir Petkovic avance organisée, solidaire et consciente de la difficulté du parcours à venir. Les ambitions sont assumées, l’optimisme aussi, à l’image d’un groupe qui a définitivement tourné la page du doute. À suivre, la nouvelle dynamique des Verts promet d’alimenter les débats parmi les favoris.