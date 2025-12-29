OM, PSG : En 2025, Payet a fait encore plus fort que Dembélé et Greenwood !

Et ce n’est pas Dimitri, l’ancien capitaine de l’OM…

C’est une surprise : le meilleur buteur évoluant en club français en cette année 2025 n’est ni une star de Ligue 1 ni un serial scorer de la Ligue des champions. C’est Anthony Payet, 28 ans, qui s’est emparé de la place de numéro un. Avec le SO Romorantin en N3, il signe un total de 35 buts en 30 matchs (championnat et Coupe de France confondus) sur l’année civile, fixant un rythme impressionnant d’un but toutes les 75 minutes. De quoi attirer tous les regards sur ce joueur venu du niveau amateur. Le coup de tonnerre est d’autant plus marquant qu’Anthony Payet , frère de Dimitri Payet, l’ancien joueur de l’OM, devance des références nationales.

Des chiffres impressionnants pour le frère de Dimitri Payet

Rarement un buteur issu du National 3 aura fait autant parler de lui. En réalisant la meilleure performance offensive de l’année sur le sol français, Anthony Payet bat donc Ousmane Dembélé (31 buts, un but toutes les 89 minutes) et Mason Greenwood (26 buts, un but toutes les 131 minutes). Cette efficacité redoutable place son nom au sommet, mais révèle aussi la densité des compétitions : Coupe de France et N3 n’auront cessé de jalonner son parcours 2025.

L’attaquant du SO Romorantin se permet même de tutoyer les sommets sur l’ensemble des buteurs français, toutes compétitions et clubs confondus. Au classement global, il n’est devancé que par le phénomène Kylian Mbappé, leader avec 66 réalisations sur l’année. L’écart reste colossal avec Mbappé, qui continue de briller à l’international et au Real Madrid, mais la performance d’Anthony Payet à ce niveau de compétition interloque. Il devance des joueurs installés depuis des années au sommet, comme Dembélé ou Greenwood, mais aussi Benzema ou Ekikité dans la course aux stats.