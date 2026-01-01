À LA UNE DU 1 JAN 2026
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
[18:10]ASSE Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir de Stassin en janvier
[17:45]RC Lens : le groupe de Sage pour Toulouse, il confirme un départ
[17:29]OM, OL Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour le prix d’Abdelli !
FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 19:59
💬 Commenter
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Victime d’une gêne, Lamine Yamal n’aurait pas participé à l’entraînement collectif du Barça de ce jeudi.

L’état de santé de Lamine Yamal inquiète à 48 heures du derby face à l’Espanyol Barcelone. Comme rapporté par le quotidien catalan Sport, la star du FC Barcelone ressentirait une gêne et aurait manqué ce jeudi l’entraînement collectif des Blaugrana.

Une simple gêne pour Yamal ?

Le pépin de l’ailier droit espagnol ne semble toutefois pas trop sérieux. Il devrait pouvoir s’entraîner normalement demain (vendredi) avec le reste de ses coéquipiers. Le staff médical du Barça a préféré ne prendre aucun risque et l’a renvoyé à son domicile. Sa participation au match de ce vendredi (21h) face à l’Espanyol Barcelone pourrait néanmoins être compromise si son état ne s’améliore pas dans les prochaines heures.

Cette saison, Lamine Yamal n’a pas été épargné par les blessures. Déjà touché à l’aine à plusieurs reprises, le numéro 10 des Blaugrana a manqué cinq rencontres depuis le début de la saison.

