FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?

Victime d’une gêne, Lamine Yamal n’aurait pas participé à l’entraînement collectif du Barça de ce jeudi.

L’état de santé de Lamine Yamal inquiète à 48 heures du derby face à l’Espanyol Barcelone. Comme rapporté par le quotidien catalan Sport, la star du FC Barcelone ressentirait une gêne et aurait manqué ce jeudi l’entraînement collectif des Blaugrana.

Une simple gêne pour Yamal ?

Le pépin de l’ailier droit espagnol ne semble toutefois pas trop sérieux. Il devrait pouvoir s’entraîner normalement demain (vendredi) avec le reste de ses coéquipiers. Le staff médical du Barça a préféré ne prendre aucun risque et l’a renvoyé à son domicile. Sa participation au match de ce vendredi (21h) face à l’Espanyol Barcelone pourrait néanmoins être compromise si son état ne s’améliore pas dans les prochaines heures.

Cette saison, Lamine Yamal n’a pas été épargné par les blessures. Déjà touché à l’aine à plusieurs reprises, le numéro 10 des Blaugrana a manqué cinq rencontres depuis le début de la saison.