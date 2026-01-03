Le Mans – ASSE : la compo probable des Verts

Eirik Horneland a est confronté à plusieurs absences pour le déplacement de l’ASSE au Mans ce soir. Voici sa compo probable…

Si l’infirmerie commence enfin à se vider, l’ASSE devra encore composer avec plusieurs absences et incertitudes importantes au Mans ce samedi soir (20h). Eirik Horneland devra composer avec 6 absences puisque Boakye et Jaber sont suspendus alors que Bernauer, Annan, Ferreira et Duffus ne sont pas encore opérationnels. Moueffek, lui, est incertain, et Lamba sera encore un peu juste pour débuter.

Horneland va jouer la carte jeunes

Horneland va reconduire sa charnière Nadé-Pedro, ainsi que Ben Old à gauche. Dennis Appiah devrait occuper le couloir droit de la défense. Au milieu, le Norvégien a indiqué que Tardieu débuterait. Ce devrait aussi être le cas du jeune Eymard, la 3e place revenant soit à Moueffek s’il est apte, soit à Miladinovic, voire à Gadegbeku. Enfin, en attaque, Stassin et Davitashvili vont démarrer. Et Horneland pourrait lancer le jeune El Jamali, Cardona débutant alors sur le banc.

Alors que l’ASSE et Le Mans sont à égalité au classement, les deux formations épousent des trajectoires différentes. Comme le souligne Opta, l’ASSE n’a pis que 13 points lors de ses 10 derniers matches alors que les Manceaux en ont pris 22 !